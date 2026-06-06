Elternglück einfach online: Wie Leihmutterschaft in der Ukraine beworben wird

Eine Recherche ergab, dass auf einer großen Karriereplattform Beiträge, Erfahrungsberichte und Werbung von Vermittlern zu finden sind, die Leihmutterschaft in der Ukraine anbieten. Die Rechtslage in Österreich ist jedoch eindeutig: Leihmutterschaft ist verboten. Trotzdem weichen manche Paare ins Ausland aus und Anbieter veröffentlichen Videos im Internet, in denen frisch gebackene Eltern mit ihrem Baby aus der Ukraine zu sehen sind.

Elternglück einfach online: Wie eine Recherche ergab, bietet eine große Karriereplattform Beiträge, Erfahrungsberichte und Werbung von Vermittlern an, die Leihmutterschaft in der Ukraine anbieten. Interessenten werden online durch den Prozess geführt - von der künstlichen Befruchtung bis zur rechtlichen Übergabe des Kindes nach der Geburt.

Die Rechtslage in Österreich ist jedoch eindeutig: Leihmutterschaft ist nach dem Fortpflanzungsmedizingesetz verboten. Hintergrund sind ethische und rechtliche Bedenken. Kritiker warnen vor einer Kommerzialisierung von Schwangerschaften und Kindern sowie vor der möglichen Ausbeutung finanziell schwacher Frauen. Trotzdem weichen manche Paare ins Ausland aus.

Anbieter veröffentlichen dazu zahlreiche Videos im Internet, in denen frisch gebackene Eltern aus Österreich mit ihrem Baby aus der Ukraine samt Geburtsurkunde zu sehen sind. Brisant: Während Leihmutterschaft in Österreich verboten ist, werden Angebote über internationale Plattformen weiterhin beworben. Das wirft die Frage auf, wie wirksam nationale Verbote in einem globalen Markt sind





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