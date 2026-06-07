Eltern sterben bei Bahnunglück in Allentsteig - Kleinkind überlebt

Eine Tragödie auf einem Bahnübergang in Niederösterreich: Bei der Kollision eines Autos mit einem Güterzug starben die beiden Eltern eines Kleinkindes. Das Kind wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber gerettet. Die Unfallstelle war für Stunden gesperrt, viele Rettungskräfte waren im Einsatz.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Allentsteig im niederösterreichischen Waldviertel sind die beiden Eltern eines Kleinkind es ums Leben gekommen. Das Kind überlebte den Zusammenstoß seines Autos mit einem Güterzug auf einem Bahnübergang und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf einem mit Lichtzeichen gesicherten Übergang der Franz-Josefs-Bahn, wie ein Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bestätigte. Die Feuerwehr Allentsteig berichtete, dass das Fahrzeug der Familie mittels Seilwinden vom Zug getrennt werden musste. Die Eltern starben noch an der Unfallstelle. Aufgrund des Unglücks war die Strecke zwischen Göpfritz an der Wild und Allentsteig für etwa drei Stunden gesperrt.

Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Allentsteig, Göpfritz, Schwarzenau und Thaua mit mehr als 50 Kräften, das Rote Kreuz mit Helfern aus Allentsteig und Waidhofen an der Thaya sowie der Bezirkseinsatzleiter.

Zudem war der Rettungshubschrauber Christophorus 2 im Einsatz, der das verletzte Kind abtransportierte. Die Polizei war mit drei Streifenwagen vor Ort. Aus Respekt vor den Angehörigen wurden keine Bilder des Unfallfahrzeugs veröffentlicht. Die Streckenunterbrechung wurde kurz nach 19 Uhr aufgehoben





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