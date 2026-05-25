Der sechsjährige Sohn von Elon Musk, X Æ A-XII, ist ein junger Reisender, der bereits eine Vielzahl von Flügen absolviert hat. Der Bub mit dem futuristisch klingenden Vornamen ist ein Teil des öffentlichen Interesses und wird von vielen Menschen gefolgt.

Vor wenigen Tagen war Elon Musk auf Staatsbesuch in Peking, an seiner Seite war sein sechsjähriger Sohn X Æ A-XII , der in einer chinesischen Jacke mit einer Tiger-Tasche durch die Stadt ging.

Der Tech-Milliardär zeigt sich inzwischen rund um den Globus nur noch mit seinem Lieblingssohn, dessen Vorname jedoch eher wie ein unknackbares WLAN-Passwort klingt. X Æ A-XII kennt Flughäfen vielleicht aus den Sommerferien, aber bereits im Alter von sechs Jahren hat der Bub mit dem futuristisch klingenden Vornamen eine Reiseroute absolviert, die bei manchem Manager womöglich in zwei Burnouts und einem Podcast enden würde. Die Reise führte ihn nach Miami, New York, Austin, Washington und Berlin.

Der Sohn des exzentrischen Tech-Oligarchen bewegt sich auf Flughäfen bereits mit der Routine eines Vielfliegers. Der Bub mit dem futuristisch klingenden Vornamen hat bereits eine Vielzahl von Flügen absolviert und kennt sich auf Flughäfen aus. X Æ A-XII ist nicht nur ein junger Reisender, sondern auch ein Kind des öffentlichen Interesses. Sein Vater Elon Musk ist ein bekannter Unternehmer und CEO von Tesla und SpaceX.

Der Sohn von Elon Musk ist ein Teil des öffentlichen Interesses und wird von vielen Menschen gefolgt. Der Bub mit dem futuristisch klingenden Vornamen hat bereits eine Vielzahl von Erfahrungen gesammelt und ist ein Beispiel für ein Kind, das von einem berühmten Vater begleitet wird. Der Vater von X Æ A-XII, Elon Musk, ist ein bekannter Unternehmer und CEO von Tesla und SpaceX. Er ist ein Teil des öffentlichen Interesses und wird von vielen Menschen gefolgt.

Der Sohn von Elon Musk ist ein Teil des öffentlichen Interesses und wird von vielen Menschen gefolgt. Der Bub mit dem futuristisch klingenden Vornamen hat bereits eine Vielzahl von Erfahrungen gesammelt und ist ein Beispiel für ein Kind, das von einem berühmten Vater begleitet wird





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