SpaceX plant angeblich früher als geplant an die Nasdaq zu bringen. Es ist der größte Börsengang aller Zeiten. Analysten erwarten, dass Musk nach dem Börsengang die Kontrolle behält.

Elon Musk plant SpaceX überraschend früher als geplant an die Nasdaq zu bringen und könnte so den größten Börsengang der Geschichte werden. Ab dem 12.

Juni soll SpaceX auf der Technologiebörse New York an die Börse gehen. Den Ausgabepreis soll bereits einen Tag davor festgelegt werden. Offiziell bestätigt ist der Termin noch nicht. Für Investoren wird das offizielle Börsengangsprotokoll, das voraussichtlich in den nächsten Tagen veröffentlicht werden kann, entscheidend sein.

Darin werden wichtige Finanzzahlen über Musks Börsenstory gelegt, die selbst an der Wall Street hervorstechen können. SpaceX plant laut Insider-Informationen bis zu 80 Milliarden Dollar einsammeln, umgerechnet rund 69 Milliarden Euro, um eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar zu erreichen. SpaceX ist mittlerweile mehr als eine Raketenfirma. Mit dem Satelliteninternet Starlink und dem KI-Bereich rund um den Chatbot Grok gehört SpaceX derzeit zu einem der größten Tech-Konzern weltweit.

Für den amerikanischen Staat ist das Unternehmen mit seinen Raketen ein wichtiger Partner im Allerbeste. Laut Insider-Informationen könnte der wichtigste Geldbringer von SpaceX sein Starlink - Satellitendienst liefert Internet aus dem All und hängt direkt an den eigenen Raketenstarts. Ohne billige und häufige Starts von SpaceX wäre der Ausbau des Netzes deutlich schwieriger. Der teuerste Börsengang der Geschichte könnte deutlich mehr bedeuten als nur einen teuren Handel.

Analysten vermuten auch, dass Elon Musk nach dem Börsengang die Kontrolle behalten könnte. Geplant ist eine Aktienstruktur mit unterschiedlichen Stimmrechten. Korrigierte Aktien, die nicht öffentlich gehandelt werden, sollen Insideren weit mehr Einfluss geben als gewöhnlichen Anlegern. Analysten warten jetzt auf den Börsengangsprotokoll.

Dann wird es möglich sein, zu sehen, wie viel Umsatz SpaceX wirklich macht, wie profitabel Starlink dann ist und wie teuer die Pläne mit KI-Rechenzentren im All werden könnten





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