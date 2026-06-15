Elon Musk: Ein Billionär und Kritik an Marktwirtschaft und Demokratie

Elon Musk, der Gründer von SpaceX und Tesla, ist der erste Dollar-Billionär seit Dagobert Duck. Elizabeth Warren kritisiert seine Reichtumserrung, während Francis Fukuyama in seinem neuen Buch über die Unterwanderung freier Marktwirtschaften und Meinungsäußerungen schreibt.

Kapitalismus funktioniert und macht die Welt besser. Leider gibt es nur einen Elon Musk . Gut, er baut ziemlich hässliche Autos, aber alles andere, was Elon Musk in die Hand nimmt, wird in der Regel ein Riesenerfolg.

Jüngst brachte er seine Weltraumfirma SpaceX an die Börse und avancierte damit – zumindest auf dem Papier - zum ersten Dollar-Billionär seit Dagobert Duck. Aber das darf natürlich nicht sein, meinen Leute wie die demokratische US-Senatorin Elizabeth Warren. Ein durchschnittlicher US-Haushalt müsste elf Millionen Jahre arbeiten, um so viel Geld zu verdienen, rechnete sie vor und forderte eine Reichensteuer. Immerhin 4400 Leute machte Musk zu Millionären.

Es sind langjährige Mitarbeiter, denen er nicht nur ein Gehalt, sondern auch eine Unternehmensbeteiligung gab. Das sind keine Manager, das sind einfache Leute, Handwerker, Kantinenpersonal. Der Kapitalismus hat sie reich gemacht. Und es wird ihnen vermutlich völlig egal sein, dass Elon Musk eine Million Mal so reich ist wie sie.

Dass dieser Tage der Politologe Francis Fukuyama sein neues Buch vorgestellt hat, ist ein schöner Zufall. Fukuyama hat bekanntlich 1992 nach dem Fall der Sowjetunion den endgültigen Siegeszug von Marktwirtschaft und Demokratie verkündet. Er irrte bekanntlich. In seinem neuen Buch „Der letzte Mensch“ beschreibt er, wie freie Marktwirtschaft und freie Meinungsäußerung nicht von ihren Gegnern, sondern von innen unterwandert und angegriffen werden.

Bleibt zu hoffen, dass er sich wieder irrt. Falls nicht, gibt es immer noch Elon Musk und die unendlichen Weiten des Weltraums





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elon Musk Spacex Tesla Dollar-Billionär Reichensteuer Francis Fukuyama Kapitalismus Marktwirtschaft Demokratie Unterwanderung Unterangriff Weltraum Unendliche Weiten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Musk beschuldigt: Falschinfos über Migranten schürten Gewalt in NordirlandEin Bericht der Organisation Center for Countering Digital Hate (CCDH) zeigt, dass Elon Musk durch die Verbreitung von Falschinformationen über einen Messerangriff gewalttätige Proteste gegen Migranten in Nordirland angeheizt hat.

Read more »

SpaceX-Börsengang: Ein neues Kapitel im amerikanischen TraumDer Rekord-Börsengang von SpaceX hat nicht nur Elon Musk zum ersten Billionär der Geschichte gemacht, sondern auch Tausende einfache Arbeiter zu Millionären. Die Geschichte vom schnellen Aufstieg hat über die vergangenen Jahre so einige Risse bekommen, sie gilt längst nicht mehr für jeden. Der Börsengang von SpaceX hat dieses Selbstverständnis nun völlig neu definiert.

Read more »

Rechenspiele zeigen, wie stinkreich Musk jetzt istElon Musk ist nach dem fulminanten Börsengang seines Raumfahrt-Konzerns SpaceX Finanzexperten zufolge der erste Billionär der Menschheitsgeschichte. ...

Read more »

Maple, Zayu und Clutch: So läuft das Milliardengeschäft der Fifa...Ein Elch, ein Jaguar und ein Adler geben der WM 2026 ein Gesicht. Für die Fifa sind sie vor allem eines: ein Milliardenmarkt.

Read more »