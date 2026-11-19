Elon Musk gibt zu, politisch moderat zu sein und distanziert sich von der MAGA-Bewegung. Er kritisiert die US-Regierung für die Ukraine-Krise und räumt politische Fehleinschätzungen ein.

Der Milliardär und Tech-Unternehmer Elon Musk hat sich in einem aktuellen Live-Interview scharf von der rechten MAGA-Bewegung distanziert. Während er den russischen Angriff auf die Ukraine als Aggression anerkennt, wirft er der früheren US-Regierung vor, den Konflikt durch politische Manöver provoziert zu haben. Musk bezeichnet sich selbst als ideologisch moderat und räumt ein, dass seine bisherigen politischen Engagements wenig Erfolg gebracht haben. Die Äußerungen machte der 55-jährige Südafrikaner während einer Schaltung aus einem Hotelzimmer in China, während er den US-Präsidenten Donald Trump zum APEC-Gipfel nach Shenzhen begleitete.

Musks politische Kehrtwende und Selbstkritik

Elon Musk reflektierte offen über seine Rolle in der US-Politik der vergangenen Jahre. Er gab zu, dass er sich nach der Ausgabe von rund einer halben Milliarde US-Dollar für republikanische Wahlkämpfe dumm vorkommt. Nahezu alle Rennen, in die er sein Geld investiert hatte, sind verloren gegangen. Sein ursprüngliches Ziel war es, eine politische Balance im Jahr 2029 zu sichern und zu verhindern, dass die Demokraten sowohl die Präsidentschaft als auch Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses gewinnen. Musk räumte ein, dass er oft ins Fettnäpfchen getreten sei, verglich dies aber mit seiner früheren schroffen Haltung gegenüber Werbekunden auf dem DealBook Summit.

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Distanzierung von Trump und MAGA-Identifikation

Der Unternehmer versuchte nun, sich von der Zeit der Extreme zu lösen, in der er noch als enger Vertrauter von Donald Trump galt. In der ersten Amtszeit von Trump hatte ihn der Präsident zu einem Sonderregierungsbeamten ernannt, der staatliche Ausgaben radikal kürzen sollte. Musk hatte sich damals mit Merchandise der MAGA-Bewegung geschmückt und sogar zur Wahl der deutschen AfD aufgerufen. Jetzt erklärte er klar: Ich bin nicht MAGA. Er gab zu, sich unsicher zu sein, was der Begriff genau bedeute, und betonte, dass es sowohl Positive als auch Negative in beiden großen US-Parteien gebe. Dies markiert eine überraschende Wende für den Mann, der vor etwas mehr einem Jahr noch öffentlich das politische System mit einer Kettensäge zuschneiden wollte.

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Kontroverse Aussagen zum Ukraine-Krieg

Elon Musk vermischt Anerkennung und Kritik in seinen Aussagen zum Krieg in der Ukraine. Er betonte, dass keine Privatperson der Ukraine so geholfen habe wie er persönlich. Gleichzeitig unterstellte er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, nicht immer die Wahrheit zu sagen. Der Streit drehte sich um die Geschwindigkeit des Satellitennetzes Starlink, das die Ukraine zur Zielerfassung nutzt. Musk verwies darauf, dass das kommerzielle System Starlink nie für militärische Aufgaben vorgesehen war. Die staatliche Variante Starshield werde zudem nicht von seinen Unternehmen kontrolliert, sondern direkt von der US-Regierung verwaltet.

Beleidigung der US-Außenpolitik und historische Einordnung

In scharfer Kritik an der amerikanischen Außenpolitik behauptete Musk, die USA hätten einen Putsch inszeniert, um den prorussischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch im Jahr 2014 zu stürzen. Er verwies auf die Proteste der ukrainischen Bevölkerung, die zu Janukowytschs Flucht führten, und nannte dies eine offensive Aktion. Musk behauptete, ohne das US-Außenministerium und andere Behörden wäre dies nicht passiert. Er nannte Russland zwar den Aggressor, sah aber in den US-Maßnahmen den eigentlichen Auslöser der Eskalation. Die gesamte Antwort auf diese komplexe historische Einordnung dauerte zu lang, um sie im Interview vollständig auszuführen, doch die Kernaussage seiner Kritik an Washington war klar.