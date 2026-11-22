Energiesekretärin Zehetner will Flugabgabe senken, um Wettbewerbsnachteile zu Wien-Schwechat zu vermeiden. Koalitionäre Differenzen mit Finanzminister Marterbauer bleiben bestehen.

Die österreichische Staatssekretärin Elisabeth Zehetner hat am Sonntag in der ORF-Pressestunde deutlich gemacht, dass die Bundesregierung bereit ist, die umstrittene Flugabgabe nachzuschärfen und abzusenken. Diese Ankündigung erfolgte im Kontext wachsender Spannungen im Koalitionsbündnis und unter dem Druck, den Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich vor Verlusten zu bewahren. Zehetner betonte, dass man an einer Senkung der Abgabe arbeite und hoffe, noch im aktuellen Kalenderjahr eine politische Lösung zu finden.

Diskussion um Flugabgabe und Wettbewerbsnachteile

Die aktuelle Regelung der Flugabgabe belastet den Standort Wien erheblich und könnte dazu führen, dass Fluglinien ihre Routen in das benachbarte Bratislava verlagern. Ryanair hat die österreichische Regierung bereits mit der Ankündigung unter Druck gesetzt, weniger Flugzeuge am Standort Wien-Schwechat zu stationieren, falls keine Entschärfung erfolgt. Elisabeth Zehetner warnte davor, dass Österreich als Kongress- und Reiseland an Attraktivität verliere, da internationale Gäste aus Asien oder anderen Kontinenten nicht auf Zugverbindungen ausweichen können.

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Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) steht der Senkung der Einnahmen jedoch skeptisch gegenüber. Er verwies darauf, dass er auf das erwartete jährliche Aufkommen von 190 Millionen Euro durch die Abgabe mit Sicherheit nicht verzichten könne. Dennoch hielt Marterbauer Vorschläge für eine differenzierte Besteuerung, wie etwa höhere Abgaben für Business- und First-Class-Tickets, für gut argumentierbar. Diese Position führte zu scharfen Wortgefechten in der Koalition, wobei Zehetner Marterbauer den Vorwurf des Klassenkampfs machte.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Koalitionsstreit

Die wirtschaftlichen Argumente für eine Senkung der Abgabe werden durch Zahlen des Wirtschaftsforschungsinstituts Economica untermauert. Laut diesen Prognosen würden eine Million zusätzlicher Passagiere nicht nur 1.000 neue Arbeitsplätze sichern, sondern auch eine Nettowertschöpfung von 75 Millionen Euro generieren. Elisabeth Zehetner recherte weiter, dass dies dem Staat indirekt zusätzliche Steuereinnahmen in Höhe von 34 Millionen Euro bringen würde, was die fiskalischen Auswirkungen der Abgabe in einem größeren Zusammenhang betrachtet.

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Neben der Flugabgabe bleibt auch die Forderung der FPÖ nach einer völligen Abschaffung der Steuer ein politisches Spannungsfeld. Die ÖVP-Staatssekretärin sieht die Regierungsarbeit der Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS dennoch als gut aufgestellt an. Sie betonte die große Entscheidungskraft des Teams, auch wenn interne Veränderungen, wie eine bevorstehende Rochade in der SPÖ, zu erwarten sind. Zehetner erklärte, dass die ÖVP das Regierungsteam nicht umbauen werde, sondern sich auf konkrete Verbesserungen für die Bevölkerung konzentrieren wolle.

Energiemarkt und soziale Maßnahmen im Winter

Im Bereich der Energiepolitik positionierte sich Elisabeth Zehetner als Verteidigerin der aktuellen Unterstützungsmaßnahmen. Mit Blick auf den Auslauf der Spritpreisbremse Ende November verzichtete sie auf eine Festlegung zur Verlängerung, verwies aber auf die insgesamt dämpfende Wirkung von günstigerem Strom und reduzierter Mehrwertsteuer. Sie verteidigte das sogenannte Gießkannenprinzip als notwendiges Instrument zur Inflationsbekämpfung und betonte, dass strukturelle Hebel wie die Elektrifizierung des Verkehrs wichtiger seien als direkte Markteingriffe.

Österreich ist laut der Staatssekretärin gut auf den Winter vorbereitet. Die Gasspeicher sind derzeit zu 80,6 Prozent gefüllt, und die strategische Reserve von 20 Terrawattstunden reicht aus, um das Land drei bis vier Monate unabhängig vom Markt zu versorgen. Im internationalen Vergleich weist die EU historisch niedrige Reserven auf. Zehetner charakterisierte die Lage daher eher als Preis- denn als Versorgungskrise und verwies auf Förderungen für Heizkesseltausch und thermische Sanierungen.

Tourismusstandort und Arbeitsmarktstrategien

Auch im Tourismussektor sieht Elisabeth Zehetner stabile Verhältnisse, trotz eines durchschnittlichen Liftkartenpreises von 79 Euro pro Tag, der im internationalen Vergleich als leistbar eingestuft wird. Um den Zugang zum Sport für Familien in Ballungsräumen zu erleichtern und als Trainingsstätte für Spitzensportler zu dienen, setzt sie sich aktiv für den Bau einer neuen Skihalle ein. Parallel dazu kämpft das Wirtschaftsministerium gegen den akuten Arbeitskräftemangel im Westen Österreichs.

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Zur Bewältigung der personellen Engpässe setzt Zehetner auf das Saisonnierkontingent und die überregionale Vermittlung durch das Arbeitsmarktservice (AMS). Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die hohe Nachfrage im Tourismus auch mit ausreichend Personal bedient werden kann. Insgesamt zielt die Strategie darauf ab, den Wirtschaftsstandort Österreich durch gezielte Entlastungen und strukturelle Investitionen wettbewerbsfähig zu halten, während gleichzeitig soziale Härten abgefedert werden sollen.