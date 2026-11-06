Elisabeth Raethers neues Kochbuch: Gesunde Ernährung ohne Verzicht

Rezeptkolumnistin Elisabeth Raether plädiert in ihrem neuen Buch für eine pragmatische Ernährung. Disziplin ist dabei nicht gefragt, sondern Balance und Freude am Essen.

Die erfahrene Rezeptkolumnistin Elisabeth Raether hat mit ihrem neuesten Werk einen pragmatischen Leitfaden für den Alltag verfasst. In dem Buch mit dem Titel "Wie ich gesund esse, ohne dabei komplett verrückt zu werden" setzt sich die Autorin deutlich von starren Diätregeln ab. Sie argumentiert, dass eine ausgewogene Ernährung keinen vollständigen Verzicht auf Genussmittel erfordert, sondern auf einem nachhaltigen Gleichgewicht basiert.

Pragmatischer Ansatz gegen Ernährungschaos

Die Botschaft ihres Werkes zielt darauf ab, die moderne Verwirrung über widersprüchliche Ernährungsratschläge zu reduzieren. Raether stellt fest, dass viele Menschen heute von einer Flut an teils gegenläufigen Trends überfordert sind, die in sozialen Medien diskutiert werden. Während der Protein-Hype auf Fibermaxxing trifft und Intervallfasten mit verschiedenen Supplementen konkurriert, wächst die Unsicherheit darüber, was tatsächlich gesund ist. Raether bietet hier eine erfrischende Gegenposition, die weg von komplexen Superfood-Konzepten hin zu einer einfachen, evidenzbasierten Orientierung führt. Sie ermutigt Leser dazu, sich ein Gespür für unnötige Komplexität anzutrainieren, um den Überblick zu bewahren.

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Der Harvard-Teller als Ernährungsgrundlage

Als konkrete Handlungsanleitung dient der von Harvard-Forschern abgeleitete Teller-Plan, der auf verschiedenen evidenzbasierten Studien basiert. Dieses Modell sieht vor, dass die Hälfte des Tellers mit Gemüse gefüllt wird, ein Viertel mit Proteinen und das verbleibende Viertel mit Kohlenhydraten. Ergänzt wird diese Grundlage durch einige Esslöffel gesunde Öle. Raether liefert für dieses Schema zahlreiche konkrete Rezeptbeispiele im Buch, darunter Kartoffelsalat mit Thunfisch, grünen Bohnen, Erbsen und Radieschen. Weitere Varianten umfassen Sardinen in Kombination mit einem Salat aus Dinkel, Kichererbsen, eingelegter Paprika und Spinat sowie Hühnchen mit Kartoffeln, Gemüse und einem großen grünen Salat.

Positionierung der Kartoffel und Rolle von Genuss

Besonders hervorhebt Elisabeth Raether die Rehabilitierung der Kartoffel als gesundes Grundnahrungsmittel. Sie kritisiert den Trend zu speziellen Protein-Nudeln aus Linsen und plädiert dafür, normale, günstige und sympathische Lebensmittel wieder wertzuschätzen. Für sie ist die Kartoffel ein sympathisches Lebensmittel, das gut in eine gesunde Ernährung integriert werden kann. Gleichzeitig räumt sie der Freizeit ein, die jeder Mensch für seine persönlichen Genussmittel haben möchte. Während Raether selbst gerne Kuchen bäckt, verstehen andere Chips, Fleisch oder Bier als ihre beloved food. Kontrollierte empirische Studien zeigen, dass das allgemeine Ernährungsmuster entscheidender ist als einzelne Zutaten.

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Ablehnung strenger Disziplin im Alltag

Ein zentrales Element ihrer Philosophie ist die klare Absage an strenge Disziplin beim Essen. Raether beobachtet, dass diszipliniertes Verhalten insbesondere in stressigen Lebenssituationen oft nicht funktioniert und kein nachhaltiges Konzept darstellt. Sie glaubt, dass es hilfreicher ist, sich selbst Erlaubnis für Dinge zu geben, auf die man wirklich Lust hat. Dies reduziert die innere Reaktanz und fördert langfristig eine gesunde Balance. Sie betont zudem, dass Zucker nicht als zwingender Bestandteil einer gesunden Ernährung gilt, aber ein kleiner Teil der Ernährung ungesund sein darf. Der Kuchen sei ein Essen, das nicht gesund sein müsse, solange er schmeckt.

Veröffentlichung und Hintergrund zur Autorin

Das Buch "Wie ich gesund esse, ohne dabei komplett verrückt zu werden" ist im Verlag Hanser Berlin erschienen. Es umfasst 112 Seiten und kostet 21,50 Euro. Elisabeth Raether ist als Autorin der Rezeptkolumne "Wochenmarkt" im "Zeit Magazin" bekannt. Mit ihrem neuen Werk positioniert sie sich nicht als Bekehrerin mit einer spirituellen Ernährungserleuchtung, sondern als Ratgeberin für den Alltag. Sie verspricht keinen kompletten Lebenswandel, sondern eine einfache Möglichkeit, ein bisschen gesünder zu essen, ohne den Alltag zu komplex zu gestalten. Dieses nüchterne Versprechen richtet sich an Menschen, die keinen Plan haben, aber dennoch gesund essen möchten.