Elisabeth Eidenberger spricht über die wohltuenden Effekte von Shiatsu und wie jeder von uns ihn für mehr Wohlbefinden nutzen kann.

In dem Podcast wird die körperliche und seelische Gesundheit in der Shiatsu-Behandlung veranschaulicht und wie man für mehr Wohlbefinden durch Achtsamkeit und BerührungSJei nutzen kann.

Im Podcast "gesund & glücklich" sprach Gastgeberin Elisabeth Eidenberger mit Shiatsu -Expertin Helga Mahrer über die wohltuenden Effekte der japanischen Körperarbeit: praktische Erfahrungen, grundlegende Wirkungen und einfache Möglichkeiten, wie jeder von uns Shiatsu für mehr Wohlbefinden nutzen kann.

Shiatsu ist eine ganzheitliche Körperarbeit, die ihren Ursprung in Japan hat. Übersetzt bedeutet Shiatsu "Fingerdruck", also die Berührung, die dann an bestimmten Körperbahnen am Körper passiert. Das Ziel ist, den Energiefluss im Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Viele kommen mit körperlichen Beschwerden zu mir, wie Nackenverspannungen oder Rückenschmerzen, aber Shiatsu hilft auch bei emotionalen Problemen wie innerer Unruhe oder Erschöpfung.

Für mich ist Shiatsu vor allem ein Weg, über achtsame Berührung wieder mehr ins Spüren zu kommen und bei sich anzukommen. Ich bin relativ spät damit in Berührung gekommen, erst mit 43 Jahren. Nach einer herausfordernden Zeit als frischgebackene Mutter habe ich schon beim ersten Shiatsu-Termin gemerkt, wie tief ich entspannen konnte – es war, als würde ich mich selbst wieder spüren. Danach hat mich die Faszination gepackt, sodass ich die Ausbildung begonnen habe.

Shiatsu eignet sich für Menschen jeden Alters. Besonders kommen Menschen zu mir, die entweder mit körperlichen Schmerzen, chronischer Erschöpfung oder auch mit diffusen Beschwerden wie innerer Leere oder ständiger Unruhe kämpfen. Es ist wichtig, dass akute oder unklare Schmerzen immer zuerst medizinisch abgeklärt werden. Aber Shiatsu ist auch zur Prävention hervorragend geeignet, etwa um Stress abzubauen oder schon kleine Spannungen im Alltag zu lösen.

Zunächst führe ich ein kurzes Gespräch, um herauszufinden, was die Klientin oder der Klient beschäftigt, wo es zwickt oder was emotional belastet. Dann legt ich die Person bekleidet auf einer großen Matte am Boden, meistens auf dem Rücken. Etappentreffen später erfolgreich durchgeführt.





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