Elfjähriger E-Scooter-Fahrer und elfjähriges Mädchen bei schwerem Verkehrsunfall in Münster verletzt

Ein elfjähriger E-Scooter-Fahrer und ein elfjähriges Mädchen sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Münster verletzt worden. Der Junge hatte versucht, einen mit rund 50 km/h fahrenden Linienbus zu überholen, als er von einem entgegenkommenden Kleinlastkraftwagen überrascht wurde.

Ein elfjähriger E-Scooter -Fahrer und ein elfjähriges Mädchen sind am Freitagmittag in Münster bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt worden. Der Junge hatte versucht, einen mit rund 50 km/h fahrenden Linienbus zu überholen, als er von einem entgegenkommenden Kleinlastkraftwagen überrascht wurde.

Obwohl es zu keiner Berührung mit einem der Fahrzeuge kam, verlor der Elfjährige die Kontrolle über seinen E-Scooter und stürzte schwer. Der Busfahrer leitete eine abrupte Notbremsung ein, um eine Kollision zu verhindern. Durch dieses Manöver prallte das elfjährige Mädchen, das als Passagierin im Bus saß, mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Der gestürzte E-Scooter-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen im Gesichts- und Kieferbereich in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Das Mädchen im Bus erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Krankenhaus Schwaz gebracht. Die Straße war im Bereich der Unfallstelle für rund 45 Minuten komplett gesperrt. Die Polizei hat den Unfall noch nicht aufgeklärt, aber es ist klar, dass der Versuch, einen Bus zu überholen, ein extrem gefährliches Manöver ist. Die Polizei hat die Eltern der beiden Kinder angerufen und sie gebeten, ihre Kinder in Zukunft vorsichtiger zu fahren.

Die Polizei hat auch die Straße gesperrt, um die Unfallstelle zu sichern. Der Unfall hat die Stadt Münster in Aufruhr versetzt und viele Menschen haben sich um die beiden verletzten Kinder gesorgt. Die Polizei hat versucht, die Unfallstelle zu sichern und die beiden verletzten Kinder in Sicherheit zu bringen





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