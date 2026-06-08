Elfie Semotan: Österreichs berühmteste Fotografin ist gestorben

Elfie Semotan, Österreichs berühmteste Fotografin, ist am 6. Juni 2026 im Alter von 84 Jahren gestorben. Sie sprach 2015 mit profil über ihre Erfahrungen als Fotografin und ihre Ansichten über Schönheit und Persönlichkeit.

Mit Elfie Semotan ist Österreichs berühmteste Fotografin gestorben. Sie sprach 2015 mit profil über die nervtötende Naomi Campbell, Ornella Mutis Busen, 'Germany's Next Top Model' und ihren Begriff von wahrer Schönheit .

Semotan starb am 6. Juni 2026 im Alter von 84 Jahren. Als ich 14 Jahre alt war, fuhr ich mit meiner Mutter nach Italien. Dort lernten wir ein Paar kennen: einen sehr gut aussehenden Mann mit einer Frau, die weder schön noch hübsch war.

Ich fragte mich damals: Warum sind die zusammen? Er ist zehnmal schöner als sie. Eine Woche lang habe ich die beiden beobachtet und festgestellt, dass die Frau einfach wunderbar war. Sie war klug und hatte ein reizendes Wesen.

Damals begriff ich: Man muss nicht hübsch im landesüblichen Sinn sein, um begehrenswert zu sein. Es ist mir bis heute wichtiger, dass die Person, die ich fotografiere, interessant ist, als dass sie wunderschön ist. Und in der Liebe hat man sowieso eine ganz andere Optik. Man ist viel näher dran, sieht und spürt den Menschen in vielen Details, zieht aber kein Resümee über die Proportionen, wie ich das bei Models machen würde.

Ja, ich denke, das stimmt wirklich. Oft wird allerdings behauptet, Fotomodelle wären dumm. Diese Behauptung entstand aus der Annahme, dass Schöne nichts leisten müssen. Dieses Vorurteil betrifft besonders die Frauen, aber auch Männer.

Zum Glück nicht. Ich war immer sehr aktiv und habe es den Leuten schwer gemacht, mich zu schnell abzustempeln. Meine Palmers-Frauen waren ein Symbol für Sex, das konnte und wollte ich nicht verhindern, aber sie strahlten auch Freiheit aus. Grundsätzlich hängen meine Überlegungen bei Hollywoodstars davon ab, welchen Agenten sie haben.

Denn jeder Schauspieler hat ein Image, nach dem er sich anzieht, benimmt und nach dem er fotografiert werden will. Der Agent kommt mit und passt auf. Benicio del Toro war sehr unkompliziert. Er kam allein und war total locker.

Er ist sehr gutaussehend und sympathisch, und ich versuchte, nicht allzu beeindruckt von ihm zu sein. Ich hatte ein minimalistisches Styling vorbereitet - ein paar Säcke vorbereitet, die ihm nur erlaubten, sich auf den Boden des Studios zu setzen oder sich anzulehnen. Ich wollte nicht viel Ablenkendes im Bild haben, sondern mich ganz auf ihn konzentrieren. Naomi hatte die Größe, mir später in einer Nachricht mitzuteilen, das Bild ohne Kopf sei für sie das schönste Bild der Serie.

Naomi hatte die Größe, mir später in einer Nachricht mitzuteilen, das Bild ohne Kopf sei für sie das schönste Bild der Serie. Sie hatten auch eine der schönsten Frauen der Welt, Naomi Campbell, ein paar Mal vor der Kamera. Wie war das? Naomi Campbell ist sehr hübsch und hat einen unglaublich schönen Körper.

Muskulös und zart gleichzeitig, fantastisch. Aber man bekommt von ihr keine spezielle Stimmung. Das interessiert sie auch gar nicht, sie arbeitet ihre Jobs einfach ab. Bei einem Mode-Shooting erzählte sie mir, dass sie früher Ballett gemacht hat.

Also haben wir sie in Ballettschuhen in Positionen abgebildet, an die sie sich noch erinnern konnte. Weil sie mich mit ihrer Lustlosigkeit so genervt hat, habe ich ihr bei einem Sprung den Kopf abgeschnitten. Das Foto wurde sogar verwendet. Naomi hatte die Größe, mir später in einer Nachricht mitzuteilen, das sei für sie das schönste Bild der Serie.

Ja und nein. In fast allen Fällen steht man einer ausgeprägten Persönlichkeit gegenüber, das kann helfen, aber auch schwierig sein. Die Lust am Experimentieren ist bei Künstlern jedenfalls größer. Marina Abramović abzulichten war nicht einfach.

Sie ist eigentlich nicht an Fotos von sich als Person interessiert, sie will als Darstellerin ihrer künstlerischen Aktionen wahrgenommen werden. Trotzdem gab sie mir viel Zeit und war kooperativ. Georg Baselitz erzählte mir während eines Shootings, dass er sich meist und am liebsten von Alex Katz fotografieren lässt. Das war nicht sehr hilfreich.

Meinen zweiten Mann Martin Kippenberger habe ich natürlich oft fotografiert. Er mochte das. Ja, klar. Das erlebt jeder Mensch, der eine gewisse Hübschheit hat.

Ich wollte das aber nicht wirklich zur Kenntnis nehmen. Ich wollte geschätzt werden, weil ich gut war in dem, was ich tat. Aber natürlich kann man das nicht trennen. Anerkennung ist immer eine Mischung aus dem, wie ich aussehe, und dem, was ich mache.

Ich würde nie ein Model nur nach ihren Bildern aussuchen. Ich muss die Person kennenlernen. Wenn ich jemanden schön finde, bin ich wahrscheinlich auch von dessen Persönlichkeit beeinflusst. Ich habe oft Mädchen fotografiert, die man fast als hässlich bezeichnen könnte.

Oder sagen wir, Mädchen, die garantiert nicht schön waren. Aber sie hatten andere Dinge, die ich sehr interessant fand. Damit kann ich Fotos machen, die spannend sind. Es ist mir bisher nur ein Mal passiert, dass ich mit einem Model arbeiten musste, das mir gar nicht gefiel





profilonline / 🏆 1. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elfie Semotan Fotografin Schönheit Persönlichkeit Kultur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Österreichs Fotografie-Ikone Elfie Semotan ist totElfie Semotan tot: Die international gefeierte Fotografin aus Österreich stirbt mit 84. Rückblick auf ihr Lebenswerk und ihre Erfolge.

Read more »

Elfie Semotan, österreichische Fotografin, verstorbenElfie Semotan, eine österreichische Fotografin, ist verstorben. Sie erlitt einen Herzstillstand, als sie sich im Freibad Jennersdorf zum Schwimmen aufhielt.

Read more »

Fotografin Elfie Semotan gestorbenDie österreichische Fotografin Elfie Semotan ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Sie erlangte Weltruf durch Porträts und Werbekampagnen. Politik und Kulturinstitutionen würdigen ihr Werk.

Read more »

Fotografin Elfie Semotan ist tot: Der ernste BlickIhre „Palmers“- und „Römerquelle“-Plakate sind Werbegeschichte, wie viele ihrer Kunstfotografien bestechen sie durch die Intensität der Blicke. Die große österreichische Fotografin Elfie Semotan...

Read more »