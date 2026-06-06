Elfie Semotan, österreichische Fotografin, verstorben

Elfie Semotan, eine österreichische Fotografin, ist verstorben. Sie erlitt einen Herzstillstand, als sie sich im Freibad Jennersdorf zum Schwimmen aufhielt.

Elfie Semotan , eine österreich ische Fotografin , ist verstorben. Laut Berichten von "Der Standard" und dem ORF erlitt sie einen Herzstillstand, als sie sich im Freibad Jennersdorf zum Schwimmen aufhielt.

Semotan begann ihre Karriere als Model in Paris, bevor sie sich der Fotografie zuwandte. Sie wurde bekannt für ihre Porträts von Superstars und ihre legendären Werbekampagnen, wie etwa für Palmers und Römerquelle. In den vergangenen Jahren wurde Semotan für ihre Arbeit mit verschiedenen Auszeichnungen geehrt, darunter den Großen Landespreis für Kultur des Landes Oberösterreich in der Sparte Fotografie. Sie hinterließ ein umfangreiches Werk, das ihre Fähigkeit als Fotografin und ihre Fähigkeit, Menschen in ihrer Vielfalt zu porträtieren, zeigt. Semotan wird an ihren Fotos und Werken weiterhin erinnert werden





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