Elfie Semotan - Die unvergessene Brücke zwischen Modefotografie und bildender Kunst

Die österreichische Fotografin Elfie Semotan verstarb mit 84 Jahren. Ihr Werk verwischte kunstvolle Grenzen zwischen Mode‑ und Werbefotografie, betonte individuelle Schönheit und beeinflusste internationale Magazine. Erinnerung an ihr ruhiges Wesen, ihre kühle Präsenz und ihren bleibenden visuellen Einfluss.

Elfie Semotan , die als Österreichs bedeutendste Fotografin gilt, verstarb Anfang der Woche im Alter von 84 Jahren an einem Herzstillstand. Ihr Leben war geprägt von einer seltenen Verbindung zwischen Mode und bildender Kunst, die ihr Werk zu einer einzigartigen Liaison zwischen kommerzieller Auftragsfotografie und persönlicher Bildsprache machte.

Semotan war dafür bekannt, sich selbst mit ernstem, fast schon kämpferischem Blick zu porträtieren - streng gekleidet, der Blick verengt, gekennzeichnet durch eine kühle, gepanzerte Souveränität, die an die antike Tragödie einer entschlossenen Rächerin erinnerte. Trotz dieses scheinbaren Härtegrades wandte sie sich jedoch nie der Vergeltung zu, suchte weder nach Kriegspathos noch nach Opfergesten.

Vielmehr war sie auf der Suche nach einer Haltung, mit der sie das eigene Bild, das Bild des Anderen, und die Beziehung zwischen beiden neu definieren konnte. Der Weg zur Fotografie war für Semotan nicht gerade linear. Geboren 1941 im Wiener Raum, absolvierte sie die Modeschule Hetzendorf und startete 1961 als Model nach Paris, wo sie den Exilkanadier John Cook kennenlernte. 1969 kehrte sie nach Wien zurück und begann, sich mit der Kamera zu beschäftigen.

In den späten siebziger Jahren sorgte ihre Arbeit für das Wäscheunternehmen Palmers - und später für die bekannten Römerquelle‑Plakate - für Aufsehen, weil sie scheinbar sexistische Motive in einem feministisch schwingenden Kontext präsentierte. Ihr Ziel war es stets, die individuelle Schönheit ihrer Modelle{ } hervorzuheben, anstatt konventionelle Schönheitsideale zu bedienen. Durch diese Herangehensweise verwandelte sie Werbefotos in weltumspannende Bildkompositionen und verleihte beiläufigen Momenten einen kostbaren Glanz. Im Laufe ihrer Karriere zog sie das Interesse internationaler Mode‑ und Kulturmagazine auf sich.

Zeitschriften wie Vogue, Elle, Esquire, Harper's Bazaar und The New Yorker beauftragten sie für Cover‑ und Editorials, und seit 1986 arbeitete sie eng mit dem Modeschöpfer Helmut Lang zusammen, den sie zu ihren Freunden zählte. Ihre enge Beziehung zu Künstlern wie Kurt Kocherscheidt - mit dem sie zwei Kinder hatte - und Martin Kippenberger unterstrich ihre Vielseitigkeit und ihr Bestreben, die Grenzen zwischen Kunst und Auftrag stets zu verwischen.

Während ihrer späteren Lebensjahre pendelte sie zwischen Wien, New York und ihrem Rückzugsort im burgenländischen Jennersdorf, wo sie am vergangenen Samstag, sieben Wochen vor ihrem 85. Geburtstag, beim Schwimmen im Freibad an einem Herzstillstand verstarb. Ihr scharfsinniger und verführerischer Blick bleibt jedoch in den Bildern weiterleben, die sie hinterließ, und inspiriert weiterhin Fotografen und Kunstinteressierte gleichermaßen





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