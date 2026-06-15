Elfenbeinküste besiegt Ecuador mit spätem Siegtor und feiert historischen WM-Erfolg

Bei der Fußball-WM in Nordamerika gewinnt die Elfenbeinküste das Duell der beiden jüngsten Teams der Gruppe E mit 1:0 gegen Ecuador. Ein spätes Tor von Amad Diallo in der 90. Minute sorgt für den ersten Sieg der Ivorer gegen eine südamerikanische Mannschaft bei einer WM und bringt sie dem Einzug ins Achtelfinale nah. Ecuador dominiert die erste Halbzeit, doch die Elfenbeinküste steigert sich nach der Pause und nutzt ihre Chancen konsequent. Nun wartet ein Duell mit Deutschland.

Die Elfenbeinküste hat bei der Fußball-WM in Nordamerika das Aufeinandertreffen der beiden jüngsten Mannschaften des Turniers für sich entschieden. Die Afrikaner gewannen am Sonntag in Philadelphia in der Gruppe E gegen Ecuador mit 1:0 (0:0).

Dank eines Treffers von Amad Diallo in der 90. Minute hat die Elfenbeinküste nun gute Chancen, bei ihrer vierten WM-Teilnahme erstmals den Aufstieg in die K.o. -Runde zu schaffen. Dreimal landeten davor Schüsse nur an der Latte.

Ecuador, das sich dank starker Defensive mit Platz zwei hinter Titelverteidiger Argentinien für die WM qualifiziert hatte, war in Hälfte eins die gefährlichere Mannschaft. Rekordtorschütze Enner Valencia hatte die frühe Führung am Fuß, jagte den Ball aber drüber (11. ). Knapper wurde es bei Schüssen von John Yeboah (23.

) und Alan Minda (30. ), die jeweils an der Latte landeten. Die Elfenbeinküste hatte ihre besten Szenen meist über die rechte Seite, an der der schnelle 19-jährige RB-Leipzig-Offensivmann Yan Diomande wirbelte. Bazoumana Toure (17.

) und Elye Wahi (18. ) hatten die aussichtsreichsten Szenen für die Afrikaner. Nach der Pause hatte Ecuador durch einen Schuss von Valencia an die Außenstange (46. ) die erste starke Offensivaktion, danach wurde die Elfenbeinküste spielbestimmender.

Diomande scheiterte zweimal (50. , 58. ), die zunächst beste Möglichkeit vergab Wahi, der nur die Latte traf (52. ).

Als alle schon mit dem ersten torlosen Spiel dieser WM rechneten, schlug die Mannschaft von Teamchef Emerse Faé aber doch noch zu. Der in der zweiten Hälfte eingewechselte Diallo nahm einen Pass von Wilfried Singo direkt und traf genau ins Eck. Im vierten WM-Duell mit einer südamerikanischen Mannschaft feierte die Elfenbeinküste erstmals ein Erfolgserlebnis und ist vor den Partien gegen Gruppenfavorit Deutschland (Samstag) und Außenseiter Curacao (25. Juni) auf Aufstiegskurs





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball-WM Elfenbeinküste Ecuador Gruppe E Amad Diallo Enner Valencia Yan Diomande Achtelfinale Torszenen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Verändert alles!“ WM-Regel stört Schweinsteiger„Das verändert alles“, schimpfte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger, als im Duell zwischen Gastgeber Kanada und Bosnien-Herzegowina (1:1) während ...

Read more »

Vincent Keymer im Teesalon der Wiener StaatsoperDer deutsche Schachgroßmeister Vincent Keymer hat sich im Teesalon der Wiener Staatsoper einem Blitzschach-Duell mit Österreichs Jung-Talenten gestellt.

Read more »

Fans von Deutschland-Gegner dürfen nicht zur WM reisenDie Elfenbeinküste bestreitet zwei der drei WM-Vorrundenspiele der Gruppe E in den USA. Fans dürfen zu diesen Spielen nicht einreisen.

Read more »

Erster WM-Spieltag in Gruppe E: Ecuador trifft auf die ElfenbeinküsteIn Philadelphia stehen sich am Montag die beiden jüngsten Turniermannschaften Elfenbeinküste und Ecuador gegenüber. Die Ivorer haben ihre Stärken vor allem offensiv, während die Südamerikaner auf eine Verteidigung mit zwei Stars bauen, die im Champions-League-Finale auf dem Feld standen.

Read more »