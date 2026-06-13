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Elektrofahrzeug rast auf Parkplatz in Hall in Tirol: Sechs Verletzte bei Unfallserie

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Elektrofahrzeug rast auf Parkplatz in Hall in Tirol: Sechs Verletzte bei Unfallserie
ElektrofahrzeugUnfallHall In Tirol
📆13/06/2026 21:17:00
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Ein Elektrofahrzeug ist in Hall in Tirol von der Bundesstraße abgekommen und hat auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes mehrere Fahrzeuge gerammt. Sechs Menschen wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Ein Elektrofahrzeug kam am Samstag von der Bundesstraße bei Hall in Tirol von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Nebenweg und krachte schließlich gegen mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkt es.

Laut ersten Informationen wurden mehrere Personen verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr in der Nähe eines Einkaufsmarktes an der Haller Bundesstraße. Ein bislang unbekannter Lenker eines E-Fahrzeugs dürfte aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren haben, fuhr über einen Grünstreifen und eine Nebenfahrbahn und kam schließlich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zum Stillstand, nachdem es mehrere andere Fahrzeuge gerammt hatte. Bei dem Unfall wurden laut ersten Informationen sechs Personen leicht verletzt.

Sie wurden von der Rettung versorgt. Ermittlungen zu dem Unfallhergang laufen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte auf dem Parkplatz reger Betrieb

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Elektrofahrzeug Unfall Hall In Tirol Parkplatz Verletzte Einkaufsmarkt

 

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