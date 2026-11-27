Ein elektrisch angetriebenes Sportboot fing auf der A7 bei Egestorf in Brand. Achtung: Die Löschmaßnahmen dauerten aufgrund der Lithium-Akkus lange. Die Ausfahrt war Stunden gesperrt.

Auf der Autobahn A7 bei der Anschlussstelle Egestorf in Niedersachsen kam es am Donnerstag, dem 26. November 2026, zu einem ungewöhnlichen und gefährlichen Vorfall. Ein Fahrzeugführer bemerkte während der Fahrt auf einer Überführungsfahrt vom Wörthersee nach Dänemark eine Rauchentwicklung aus dem auf einem Trailer transportierten Sportboot. Das Boot war elektrisch angetrieben und sollte per LKW nach Dänemark gebracht werden, als sich die Lage um 15:00 Uhr dramatisch zuspitzte.

Blitzartiger Vollbrand an der A7

Der aus Dänemark stammende Fahrer reagierte schnell und geistesgegenwärtig, als er die ersten Anzeichen eines Brandes am Bootswrack feststellte. Er verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Egestorf, kuppelte den Anhänger vom Zugfahrzeug ab und sicherte sich selbst in sicherer Entfernung. Zum Zeitpunkt der Ankunft der ersten Rettungskräfte stand das Boot auf dem Anhänger bereits in Vollbrand. Es bildete sich ein dichtes, dunkles Rauchgebiet, das den Verkehr sofort gefährdete und die Sicht auf der Autobahn beeinträchtigte.

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Besondere Herausforderung durch E-Akkus

Der Löschkampf gestaltete sich aufgrund des elektrischen Antriebs des Sportboots zu einer besonderen technisch anspruchsvollen Aufgabe. Die im Boot verbauten Lithium-Ionen-Akkus reagierten auf die extreme Hitzeentwicklung mit einer Selbstentzündung, die sich selbst unterhalten konnte. Herkömmliche Löschstrahlrohre reichten zunächst nicht aus, um die Kernhitze zu durchdringen. Die Feuerwehr musste einen Schaumteppich einsetzen, um das Feuer vorläufig einzudämmen, während sie parallel daran arbeitete, die Batterieeinheiten freizulegen.

Langwierige Bergung und Autobahnsperrung

Nachdem die Batterien freigelegt waren, konnten die Einsatzkräfte mit reichlich Löschwasser die anhaltende Selbstentzündung der Akkus stoppen und das Wrack endgültig ablöschen. Da ein erneutes Aufflammen der Lithium-Zellen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das stark beschädigte Bootswrack von einem spezialisierten Abschleppunternehmen sichergestellt und in einem Spezialcontainer abtransportiert. Aufgrund der großen Menge an gefrierendem Löschwasser wurde zusätzlich die Autobahnmeisterei alarmiert, um die Gefahr für die Fahrbahn zu minimieren.

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Polizeiliche Ermittlungen beginnen

An der Einsatzstelle sicherte die Autobahnpolizei die Lage und leitete zunächst die technischen Ermittlungen ein. Ein großer Trupp aus sechs Feuerwehren mit insgesamt etwa 80 Einsatzkräften war im Einsatz, darunter die Feuerwehren aus Egestorf, Sahrendorf-Schätzendorf, Evendorf, Garlstorf sowie aus dem Heidekreis die Feuerwehr Bispingen. Auch der Einsatzleitwagen der Samtgemeinde und der Gerätewagen-Logistik der Samtgemeinde Hanstedt waren vor Ort. Der genaue Verlauf der Brandentstehung und der ursprüngliche Zündherd sind derzeit noch ungeklärt und werden von der Polizei geprüft.

Hohes Schadenspotenzial und unverletzte Person

Der Gesamtschaden am Eigentum wird von den Behörden auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Gespanns blieb glücklicherweise unverletzt, was auf seine schnelle Reaktion beim Verlassen der gefährdeten Zone zurückzuführen ist. Während der gesamten Lösch- und Bergungsarbeiten war die Ausfahrt Egestorf in Fahrtrichtung Norden über mehrere Stunden hinweg gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die offizielle Klärung der Brandursache obliegt nun der Staatsanwaltschaft und der Polizei.