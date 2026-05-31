Elektroautos auf dem Vormarsch: Jetzt schon ein Viertel aller Neuzulassungen in Österreich

In Österreich gewinnen Elektroautos rasant an Bedeutung. Bereits ein Viertel aller neu zugelassenen Fahrzeuge ist elektrisch, getrieben von Umweltbedenken und hohen Spritpreisen. Das Angebot reicht von günstigen Modellen bis zu luxuriösen Sportwagen, doch welche Wahl passt zu wem? Trotz des von der EU gekippten Verbots für Verbrenner ab 2035 bleibt der Trend ungebrochen, mit deutlich steigenden Zulassungszahlen und einer wachsenden Kundschaft aus dem Privatbereich.

Ein Viertel aller Neuzulassungen in Österreich sind bereits Elektroauto s, neben gestiegenen Kosten für Treibstoffe motivieren vor allem Umwelt bedenken zum Umstieg. Am Angebot mangelt es nicht, vom Schnäppchen bis zum edlen Sportwagen ist alles dabei.

Doch welches E-Auto passt zu wem? Das Verbot für neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 hat die EU gekippt. Trotzdem ist in Österreich heuer bereits ein Viertel aller Neuzulassungen rein elektrisch, letztes Jahr wurden 35,9 Prozent mehr Stromer angemeldet als noch 2024. Für den Zuwachs sorgen mittlerweile nicht nur Flotten, sondern auch die Privatkunden.

Die machten 2025 bereits ein Drittel aller E-Auto-Kunden aus - zwei Jahre zuvor war nur jeder Fünfte





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