Elektro-Lkw erobern den europäischen Markt: Der Anteil an Neuzulassungen verdoppelt sich auf 7,7 Prozent. Deutschland führt bei den Stückzahlen.

Der Anteil rein elektrischer Lastkraftwagen bei den Neuzulassungen in der Europäischen Union hat ein historisches Maximum erreicht. Laut einer Auswertung des Statistischen Bundesamts ( Destatis), die auf Daten der Statistikbehörde Eurostat basiert, stieg der Marktanteil von rein elektrischen Fahrzeugen über 3,5 Tonnen von 4,1 Prozent im Jahr 2024 auf nunmehr 7,7 Prozent im Jahr 2025.

Dieser deutliche Anstieg markiert einen signifikanten Wendepunkt in der Transportlogistik, wobei die absolute Zahl der neu zugelassenen Elektro-Lastwagen auf rund 9.800 Einheiten anstieg.

Elektro-Lkw Neuzulassungen in der EU

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Innerhalb der Europäischen Union wurden im Jahr 2025 insgesamt mehr als 126.600 Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen neu zugelassen. Davon entfielen etwa 9.800 Einheiten auf Modelle mit reinem Elektroantrieb. Diese spezifische Kategorie der schweren Nutzfahrzeuge zeigt somit ein wachsendes Interesse an alternativen Antriebsformen, auch wenn der Dieselantrieb nach wie vor die absolute Dominanz innehat. Die Statistik verdeutlicht, dass elektrische Antriebe zunehmend eine messbare Rolle im Fuhrparkmanagement europäischer Logistikunternehmen spielen.

Zusätzlich zu den klassischen Lkw wurden auch Sattelzugmaschinen gesondert analysiert. Bei dieser Fahrzeugklasse erhöhte sich der Anteil elektrischer Modelle ebenfalls deutlich. Während im Vorjahr nur 0,7 Prozent der Sattelzugmaschinen elektrisch angetrieben waren, lag dieser Wert im Jahr 2025 bei 1,6 Prozent. Von insgesamt 157.500 neu registrierten Sattelzugmaschinen auf dem europäischen Kontinent entfielen rund 2.500 auf rein elektrische Varianten, was ein sichtbares, wenn auch noch kleines, Segment darstellt.

Dominanz des Diesels bleibt unangetastet

Trotz der erfreulichen Zuwächse bei elektrischen Fahrzeugen bleibt der Dieselantrieb in beiden untersuchten Fahrzeugklassen der mit Abstand häufigste Antrieb. Die Daten zeigen, dass 89 Prozent aller neu zugelassenen Lkw über 3,5 Tonnen im Jahr 2025 mit Diesel betrieben wurden. Bei den schweren Sattelzugmaschinen lag der Anteil der Dieselfahrzeuge sogar bei 94,7 Prozent. Andere Antriebsarten, wie beispielsweise Erdgas, spielten bei den Neuzulassungen eine deutlich untergeordnete Rolle und erreichen kaum nennenswerte Marktrelevanz im Vergleich zu den etablierten fossilen und neu aufkommenden elektrischen Lösungen.

Länderspezifische Unterschiede in Europa

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Die Verteilung der Elektrolastwagen auf die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union weist erhebliche Unterschiede auf. Die Niederlande verzeichnen mit 45,6 Prozent den mit Abstand höchsten Elektroanteil bei den Lkw-Neuzulassungen. In diesem Land fährt fast jeder zweite neue Lkw elektrisch, was auf eine sehr aktive Förderpolitik und Infrastruktur hinweist. Dahinter folgt Dänemark mit einem Anteil von 27,1 Prozent, gefolgt von Schweden mit 16,7 Prozent. Diese drei Nationen führen das Feld bei der prozentualen Adoption deutlich an.

Deutschland lag mit einem Anteil von 11,7 Prozent ebenfalls über dem EU-Durchschnitt. In absoluten Zahlen führte Deutschland bei den Neuzulassungen, da hierzulande rund 4.200 Elektro-Lkw neu registriert wurden. Dies unterstreicht die Bedeutung des deutschen Marktes für die Gesamtverbreitung der Technologie in Europa, obwohl der prozentuale Anteil im Vergleich zu den Niederlanden oder Dänemark noch hinterherhinkt. Die geografische Verteilung zeigt, dass Skandinavien und die Benelux-Staaten die Vorreiterrolle übernehmen.

Bestand und langfristige Perspektive

Betrachtet man den gesamten Fahrzeugbestand in der Europäischen Union, so ergibt sich ein anderes Bild als bei den Neuzulassungen. Für das Jahr 2024 weisen die Zahlen aus, dass von rund 3,6 Millionen zugelassenen Lkw über 3,5 Tonnen lediglich rund 14.100 rein elektrisch unterwegs waren. Das entsprach einem Anteil von nur 0,4 Prozent am gesamten Park. Diese niedrige Quote im Bestand zeigt, dass der Übergang von einer fossilen zu einer elektrischen Flotte ein langfristiger Prozess ist, der noch Jahre dauern wird.

In Deutschland entfielen davon rund 7.600 Fahrzeuge auf Elektro-Lkw. Damit entfielen 54,2 Prozent des gesamten EU-weiten Elektro-Lkw-Bestands auf Deutschland. Diese hohe Konzentration in Deutschland spiegelt die bereits erwähnte Stärke im Neuwagenmarkt wider. Obwohl der Bestand insgesamt noch gering ist, bildet das Wachstum in den Neuzulassungen die Grundlage für die zukünftige Dekarbonisierung des schweren Straßengüterverkehrs in der Europäischen Union.