Elch-Vorfälle in Skandinavien: Oslo und Stockholm

In Oslo und Stockholm ereigneten sich innerhalb von zwei Tagen ähnliche Vorfälle mit Elchen, die durch Großstadtgebiete gelaufen waren. Beide Vorfälle erinnern an den Elch 'Emil', der im letzten Sommer durch Österreich wanderte und schließlich an der Westautobahn bei Sattledt betäubt wurde.

In der Innenstadt der norwegischen Hauptstadt Oslo wurde ein desorientierter Elch zunächst von Schaulustigen bestaunt und schließlich von Mitarbeitern der zuständigen Behörde abgeschossen worden. Das Tier war durch Oslo galoppiert und musste Autos und Fußgängern ausweichen.

'Aus Gründen des Tierwohls' sei der Elch schließlich von der Wildtierbehörde abgeschossen worden, teilte die Polizei mit. Eigentlich meiden Elche Großstadtgebiete. Dennoch handelte es sich bereits um den zweiten derartigen Vorfall in Skandinavien innerhalb von zwei Tagen. Am Dienstag war in Stockholm ein junger Elch abgeschossen worden, nachdem er durch die Straßen der schwedischen Hauptstadt gelaufen war (siehe X-Beitrag unten).

Diese Vorfälle lassen Erinnerungen an Elch 'Emil' aufleben. Der Elchbulle hatte im letzten Sommer mit seiner Wanderung durch teils dicht besiedelte Gebiete in Österreich wochenlang für Schlagzeilen gesorgt.

Schließlich kam er der Westautobahn (A1) bei Sattledt (Bezirk Wels-Land) zu nahe und wurde betäubt an den Rand des Böhmerwalds im Bezirk Rohrbach gebracht. In der Nähe des tschechischen Nationalparks Šumava gibt es eine Elchpopulation





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