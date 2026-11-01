Eishockey ICE: KAC siegt gegen Black Wings, Graz99ers und Capitals holen Punkte

Der KAC gewinnt gegen Black Wings, Graz99ers bleiben in Führung. Die Capitals gewinnen nach Verlängerung, Salzburg besiegt Fehervar und Ljubljana sichert Platz drei.

In der aktuellen Runde der ICE Hockey League konnten mehrere Spitzenklubs ihre Positionen festigen oder ausbauen. Der Eishockey -Rekordmeister KAC hat die formstarken Black Wings Linz mit einem klaren 7:2-Sieg ausgebremst. Durch diesen Erfolg verkürzten die Klagenfurter den Rückstand in der Tabelle auf die zweitplatzierten Linzer auf sechs Punkte. In anderen Begegnungen zwangen die Vienna Capitals Bozen in die Overtime und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze mit einem 4:3 nach Penaltyschießen auf drei Punkte aus. Der amtierende Meister Graz99ers schlug den VSV zuhause 4:1 und bleibt damit zwei Punkte vor den Salzburgern, die Fehervar mit 7:2 abfertigten. Ljubljana sicherte sich mit einem 6:1 in Mailand Platz drei, während der Vorjahresfinalist Pustertal das sechste Spiel in Folge mit 2:1 in Innsbruck gewann. Die Pioneers Vorarlberg müssen nach der Niederlage gegen Budapest weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg warten.

KAC stoppt die Erfolgsserie von Black Wings

Der KAC wies Linz zum sechsten Mal in Folge in Klagenfurt in die Schranken. Das Spiel zeigte von Anfang an eine deutliche Dominanz der Heimmannschaft. Nach elf Minuten stand es bereits 3:0 und nach 19 Minuten 5:1. Der Slowene Jan Drozg erzielte drei Tore in diesem Spiel, was seine individuelle Leistung unterstrich. Klagenfurts Verteidiger Jesper Jensen Aabo schrieb gleich vier Scorerpunkte an, was einen enormen Beitrag zum Sieg leistete. Die Oberösterreicher hatten zuvor zehn ihrer jüngsten elf Spiele gewonnen, doch in Klagenfurt war dieses Streak nicht fortsetzbar. Der Sieg ist wichtig für die Klagenfurter, da sie den Abstand zu den Verfolgern minimieren konnten.

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Graz99ers feiern Meisterschaft und 1000. Spiel

In Graz feierte der Meister im 1.000. Spiel von Routinier Michael Schiechl einen Heimsieg gegen den VSV. Josh Currie brachte die 99ers in der neunten Minute mit einem Treffer auf Kurs, gefolgt von Ole Björgvik-Holm in der zehnten Minute, der den Doppelschlag vollzog und die Grazer in Führung brachte. Die Gäste kamen zwar Sekunden vor der zweiten Drittelpause durch Joel Teasdale heran, konnten die Führung jedoch nicht halten. Manuel Ganahl sicherte den Vorsprung in Unterzahl, und Nick Swaney legte den Finalakzent per Schuss ins leere Tor. Dies bedeutete den sechsten Sieg aus den jüngsten acht Spielen für die Grazer. Manuel Ganahl erklärte, dass die Mannschaft mit einem guten Gefühl in die nun folgende Länderspielpause und die Auftritte im Deutschland-Cup des ÖEHV geht.

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Capitals und Salzburg überzeugen in wichtigen Spielen

Die Vienna Capitals waren mit der Erinnerung an drei gewonnene Heimduelle in Folge mit dem HCB Südtirol ins Spiel gegangen. Zweimal vergaben die Wiener eine Führung, ehe es nach dem 2:3 fünf Minuten vor Schluss bereits nach der fünften Niederlage in Folge roch. Konstantin Komarek erzwang mit einer Einzelleistung in der Schlussminute die Verlängerung. Im Penaltyschießen verwertete einzig Daniel Matenuto seinen Versuch, was den Sieg für die Wiener bedeutete. Salzburg entschied auch das zweite Saisonduell mit Fehervar klar für sich. Das 7:2 bedeutete den fünften Sieg in sechs Spielen für die Bullen. Ein Trio um Doppeltorschütze Mario Huber, Michael Raffl und Nash Nienhuis schrieb drei Scorerpunkte an und trieb den Sieg voran. Ljubljana sicherte den dritten Tabellenplatz mit einem deutlichen 6:1 in Mailand. Pustertal drehte das Spiel gegen die Haie Innsbruck im Schlussdrittel und gewann mit 2:1.