Das deutsche Eishockeyteam hat mit nur einem Punkt aus den sieben Spielen gesammelt und ist unter Strom. Trotz der sieben NHL-Profis ist das Team nicht in der Lage, die segundo Krisen zu überwinden.××× Das deutsche Eishockeyteam ist in einer Krise, nachdem es in den letzten vier Spielen nur ein Punkt gesammelt hat. Trotz der sieben NHL-Profis unterlag das Team gegen die US-Amerikaner nach Penaltyschießen.

Das deutsche Eishockeyteam ist in einer Krise, nachdem es in den letzten vier Spielen nur ein Punkt gesammelt hat. Trotz der sieben NHL -Profis an Bord unterlag das Team gegen die US-Amerikaner nach Penaltyschießen.

Philipp Grubauer soll eine klare Fehlentscheidung bitterly bestätigt haben, als er eine Challenge verpasst hat, da der Schiedsrichter gesagt hat, es gibt keine Challenge für solche Aktionen. Der Bundestrainer Harold Kreis begründete seinen Verzicht mit der Tatsache, dass die Video-Analysten einen Zeichen geben würden, wenn es eine Chance auf eine Challenge gab. Das deutsche Team bei der World Championship 2027 ist sicher der Favorit, aber die Leistung bleibt unterToStrung.

Das DEB-Team spielt gegen spürl responseDataunsvolle Gegner, um ein übersichtliches Auĭrgeben vor der WM 2027





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