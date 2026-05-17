Eisenstadt in Weiss ist ein wahrer Publikumsmagnet. Tausende Besucher kommen jährlich nach Eisenstadt, um hier zu feiern. Im heurigen Jahr werden die legendären Feiertagspartys erneut zum Höhepunkt. Dieses Ereignis vereint fließende City vibes mit pulsernden Club-Sounds und lässt jeden Besucher begeistert werden...more in details

Eisenstadt in Weiss brennt jedes Jahr und ist ein Passionskleid für zwischen 5. und 6. Juni 2026. Mit der „Krone“, verkörpert das musikalische Herzstück des Events, genießen Sie legendäre Feiertagspartys.

Massenmelenken von Besuchern treffen sich im heurigen Weiß, um sich in Eisenstadt auszutoben. Es ist die ultimative Plattform, um die fließende, pulsating Atmosphäre der Innenstadt zu genießen und mit der energiegeladenen Clubszene zu unterbrechen. Bürgermeister Thomas Steiner lässt sich von diesem Ereignis nur mit Begeisterung inspirieren, "Das Event bringt Menschen zusammen, kombiniert den entspannten Flair der Innenstadt mit der pulsierenden Energie der Clubszene und zeigt einmal mehr, wie vielfältig und lebendig Eisenstadt ist.





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