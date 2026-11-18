Sozialpartner einigen sich auf die 38,5-Stunden-Woche ab 2027 für 55.000 Beschäftigte. Der neue KV bringt Lohnzuwächse an der Inflation und Einmalzahlungen für alle.

Die Sozialpartner im österreichischen Bahnsektor haben sich am Mittwoch nach intensiven Verhandlungen auf einen neuen Kollektivvertrag geeinigt, der grundlegende Veränderungen für die rund 55.000 Beschäftigten in 98 Unternehmen mit sich bringt. Der zentrale Streitpunkt, die Arbeitszeit, wurde durch eine Einigung auf 38,5 Wochenstunden für alle Beschäftigten ab dem September 2027 gelöst. Dieser Schritt markiert das Ende unterschiedlicher Regelwerke innerhalb der Branche und gilt als historischer Meilenstein für die Gerechtigkeit am Arbeitsplatz.

Einigung auf 38,5-Stunden-Woche und Vertragsdetails

Die Vereinbarung sieht vor, dass die wöchentliche Arbeitszeit für alle Angestellten, die aktuell noch nach alten Modellen mit 40 Stunden arbeiten, bis September 2027 schrittweise auf 38,5 Stunden gesenkt wird. Derzeit sind dies etwa 15 Prozent der Belegschaft im Sektor. Die restlichen 85 Prozent sind bereits auf diesem Niveau oder niedriger und profitieren somit direkt von der Angleichung der Spielregeln. Mit diesem Beschluss ist der KV-Abschluss für den Eisenbahner-Kollektivvertrag offiziell auf Schiene gebracht worden.

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Neben der Arbeitszeitverkürzung wurden auch die finanziellen Konditionen für die nächsten zwei Jahre festgelegt. Die Sozialpartner gaben an, dass die generelle Erhöhung des KV-Abschlusses sich an der rollierenden Inflation von 3,3 Prozent orientiert. Allerdings ist die Struktur dieser Erhöhungen differenziert: Im ersten Jahr des Vertragszeitraums fällt die Anpassung etwas geringer aus als im zweiten Jahr. Im zweiten Jahr erfolgt dann eine umfangreichere Angleichung, sodass sich die realen Lohneinbußen durch Inflation über den gesamten Zeitraum hinweg ausgleichen sollen.

Finanzielle Verbesserungen und Zulagen für Mitarbeiter

Die Einigung beinhaltet darüber hinaus konkrete Geldzuwendungen für die Belegschaft, die ab dem Inkrafttreten des neuen Vertrags zum 1. Dezember 2026 greifen. Die Nebenbezüge werden ab diesem Datum um 3,1 Prozent erhöht. Zudem erhalten alle Beschäftigten in Unternehmen, die bisher noch mit der 40-Stunden-Woche vereinbart waren, im Dezember 2026 eine einmalige Zahlung in Höhe von 250 Euro. Diese Maßnahme dient als direkter Ausgleich für die Umstellung auf die kürzere Arbeitszeit.

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Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Dienstplangestellung bei Nachtarbeit. Die Zeitfenster, für die die Nachtdienstzulage gilt, werden für alle Eisenbahnunternehmen ausgeweitet. Der zuschlagsberechtigte Zeitraum beginnt künftig nicht mehr um 5 Uhr, sondern erst ab 6 Uhr. Diese Änderung schafft mehr Transparenz bei der Berechnung von Zuschlägen und stellt sicher, dass die Vergütung für unregelmäßige Arbeitszeiten an den modernen Standards ausgerichtet ist. Für diese umfassende Einigung waren insgesamt fünf Verhandlungsrunden zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern notwendig.

Positionen der Verhandlungsführer und Branchenausblick

Gerhard Tauchner, der Verhandlungsleiter für die Gewerkschaft vida, hob den gesellschaftlichen Nutzen der Einigung hervor. Er betonte, dass es künftig keinen Unterschied mehr machen soll, bei welchem konkreten Eisenbahnunternehmen ein Mitarbeiter beschäftigt ist. Gleiche Arbeitszeit und gleiche Spielregeln würden zu mehr Fairness in der gesamten Branche führen. Tauchner bezeichnete das Ergebnis als einen großen Erfolg für die Beschäftigten und für die Bahnbranche insgesamt, da dies die Akzeptanz der Arbeiterschaft stärkt.

Auf der Seite der Arbeitgeber betonte Thomas Scheiber, der Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite, die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Lösung. Er verwies darauf, dass die Arbeitszeitverkürzung erst nach einer angemessenen Vorbereitungs- und Vorlaufzeit eingeführt werden könne, damit sie organisatorisch und betrieblich bewältigbar sei. Mit dem Zweijahresabschluss und der Umsetzung ab September 2027 sei es gelungen, diese Transition für die Unternehmen machbar zu gestalten. Scheiber betonte, dass die Lohnerhöhungen im ersten Jahr unter der Inflation liegen, sich dies im zweiten Jahr jedoch durch höhere Zuschläge ausgleiche.