Einzigartige Migrationsambulanz in der Klinik Ottakring

Die Kinderärztinnen Yasmin Heimach-Weber und Maria Rothensteiner bieten in der Klinik Ottakring ein einzigartiges Angebot für Kinder mit Migrationshintergrund an. Die Migrationsambulanz ist eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die nach langer Flucht oft enorme körperliche und psychische Leiden aufweisen.

In der Klinik Ottakring wird ein erster Check auf körperliche und psychische Leiden durchgeführt, die nach langer Flucht oft enorm sind. Die Kinderärztinnen Yasmin Heimach-Weber und Maria Rothensteiner haben seit fünf Jahren ein einzigartiges Angebot in Österreich: Eine Ambulanz für Kinder mit Migration shintergrund, die sich auf deren spezielle Bedürfnisse spezialisiert hat.

Für viele der kleinen Patienten, die die Pädiaterinnen hier behandeln, ist es die erste ärztliche Untersuchung ihres Lebens. Entsprechend behutsam gehen die Kinderärztinnen vor und nehmen sich viel Zeit. An einem typischen Vormittag haben sie vier bis sechs Patienten; mehr würde sich in den paar Stunden gar nicht ausgehen.

Kinder aller Altersgruppen aus der Ukraine, Syrien, Afghanistan und vielen anderen Ländern kommen mit ihren Familien hierher, aber auch Jugendliche, die allein in Österreich leben und oft besonders traumatisiert sind, wie Rothensteiner sagt. Oft kommen sie über die Migrationsambulanz, die eng mit Hilfsorganisationen wie Caritas und Diakonie kooperiert, das erste Mal in Kontakt mit dem heimischen Gesundheitssystem: Nach der Ankunft in Österreich gibt es nur ein routinemäßiges Gesundheitsscreening und ein Lungenröntgen für alle über Sechsjährigen, um Tuberkulose auszuschließen, erzählt Heimbach-Weber.

In der Ambulanz dagegen erfolgt eine ausführliche körperliche Untersuchung samt Blutabnahme sowie eine detaillierte Anamnese ab Geburt, die bisherige Impfungen und gesundheitliche Probleme, aber auch psychisch schwer belastende Faktoren wie die Route und die Dauer der Flucht miteinschließt. Besonderes Augenmerk legen die Ärztinnen dabei auf mögliche Infektionskrankheiten, die in den jeweiligen Herkunfts- wie Transitländern vorkommen.

Es ist wichtig, mit den Patienten und ihren Angehörigen eine Vertrauensbasis zu schaffen, und das ist nur in einer ruhigen Atmosphäre ohne Zeitdruck möglich, so Rothensteiner. Für die bessere Verständigung stehen in der Ambulanz Dolmetscher zur Verfügung.

Bei einem Folgetermin werden Befunde besprochen, etwaige Therapien eingeleitet und der Kontakt zum niedergelassenen Bereich hergestellt: Viele Patienten - auch solche, die schon Monate oder vielleicht sogar Jahre in Österreich sind - finden sich im heimischen Gesundheitssystem nicht zurecht, weshalb chronische Erkrankungen oft lange unentdeckt bleiben. Auch Empfehlungen nach dem heimischen Impfplan gehören zum Standardprozedere in der Migrationsambulanz; sie werden in den allermeisten Fällen sehr dankbar angenommen.

Ein großer Teil der Kinder und Jugendlichen, die zum ersten Mal kommen, ist komplett ungeimpft, weil es in ihren Heimatländern kein funktionierendes Gesundheitssystem gibt. Oftmals kommen zu den körperlichen auch starke psychische Probleme hinzu: In diesem Fall können in der Klinik Ottakring stationär erste Schritte gesetzt werden, ehe der Kontakt mit Organisationen hergestellt wird, die Erfahrung mit traumatisierten Flüchtlingen haben, erklärt Heimbach-Weber. Eine herausfordernde Arbeit, für die es große Nachfrage gebe - im ganzen Land aber nur eine Anlaufstelle.

Dass sich ihre Arbeit lohnt, legen die Ärztinnen mit je einem Beispiel aus der Praxis dar: Ein Mädchen im Volksschulalter stellte sich mit einer komplexen genetischen Erkrankung vor, die eine schwere Seh- und Hörstörung ausgelöst hatte. Durch einfache, in unserem Gesundheitssystem alltägliche Maßnahmen könne das Mädchen nun eine ganz normale Volksschule besuchen.

Der zweite Fall handelt von einem Mädchen aus Somalia, das mit 13 Jahren zwangsverheiratet wurde, ein Kind bekam und in der Folge über neun Monate nach Europa geflohen war, während derer sie mehrmals sexuell misshandelt wurde. Bei ihr wurde eine latente (also nicht ansteckende) Tuberkulose diagnostiziert; außerdem erlitt die junge Somalierin aufgrund der Ereignisse eine schwere psychiatrische Erkrankung.

Es ist schön zu sehen, wie die Menschen sich kümmern und ihr die Möglichkeit geben, ein einigermaßen normales Leben zu führen, so Heimbach-Weber





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