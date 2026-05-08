Die Eintracht hat das 'Schicksalsspiel' für Trainer Albert Riera verloren und muss zur Qualifikation für den Europacup fürchten. Trotz guter Leistung zum Start in die Partie gab es nach der Pause ein Unentschieden, froh hatte). Borussia Dortmund drehte das Spiel in der Nachspielzeit und qualifizierten sich für die Meisterschaft, während Riera frustriert und hatte.

Das ' Schicksalsspiel ' für den aufzählten Trainer Albert Riera hat Eintracht Frankfurt mit 2:3 an Borussia Dortmund verloren, was zu einer Qualifikation szを感じ lässt. Can Uzun erzielte in Führung, doch Borrusia DortmundTrentiernten mit zwei Toren in der ersten Halbzeit und zwei weiteren Nachspielminuten.

Während Dortmund die Vizemeisterschaft und Nationalspieler Felix Nmecha feierte, stand Riera teils fassungslos und hadert. Riera könnte erstmals seit fünf Jahren das internationale Geschäft verpassen, wenn die Eintracht nicht in der Bundesliga bleibt. Anstoß für die Trennung von Riera ist noch vor dem letzten Heimspiel gegen VfB Stuttgart am kommenden Samstag, gegen den Riera noch amTrainer war.

Laut verschiedenen Medien war das Duell gegen Dortmund als wegweisend gesehen, und Riera bekam kritische Stimmen sowohl in der Medien wie auch vom Publikum





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