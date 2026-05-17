Der Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche und derirschen Trainer Albert Riera haben die Zusammenarbeit nach nur dreieinhalb Monaten beendet. Riera fehlte im Umfeld jeglicher Rückhalt und die Eintracht kam erstmals seit sechs Jahren nicht in den Europapokal.

Der deutsche Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Albert Riera nach nur dreieinhalb Monaten wieder beendet. Der Beschluss galt bereits zuvor als wahrscheinlich, da Riera fehlte im Umfeld jeglicher Rückhalt und die Eintracht erstmals seit sechs Jahren die Qualifikation für den Europapokal verpasste.

Sportvorstand Markus Krösche erklärte, "Nach intensiven Gesprächen sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.

" Riera, der am 1. Februar Nachfolger von Dino Toppmöller wurde, und sein Team hätten "durch ihre akribische Arbeit wertvolle Impulse gegeben", so Krösche.

"Gleichzeitig sind wir nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung zu dem Schluss gekommen, dass wir zur kommenden Saison einen anderen Weg einschlagen möchten. " Der Klub und Riera haben selbstverständlich einvernehmlich die Zusammenarbeit beendet. "Der Klub und ich haben einvernehmlich beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden," sagte Riera. "Ich übernehme als Trainer die Verantwortung für die sportlichen Ergebnisse, und mein einziger Fokus lag in dieser Zeit darauf, die Mannschaft zu verbessern und erfolgreich zu machen.





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