Einstiegsjobs in Österreich: Index sinkt auf historischen Tiefpunkt

Der Anteil der Einstiegsstellen in Österreich liegt seit neun Quartalen unter dem Durchschnitt. Eine Analyse von Stepstone zeigt die verschärfte Lage für Berufseinsteiger und Akademiker.

Die Chancen für junge Menschen in Österreich, den ersten beruflichen Schritt zu gehen, haben sich über einen längeren Zeitraum deutlich verschlechtert. Laut einer aktuellen Datenanalyse des Online-Jobportals Stepstone Österreich liegt der Anteil der ausgeschriebenen Einstiegspositionen seit neun aufeinanderfolgenden Quartalen konstant unter dem langjährigen Branchendurchschnitt. Diese Entwicklung markiert einen signifikanten Wandel im österreichischen Arbeitsmarkt, da es sich um eine Phase handelt, in der traditionell mehr Gelegenheiten für den Berufseinstieg verfügbar sind.

Datenlage zeigt deutlichen Rückgang bei Juniorstellen

Die zugrundeliegende Untersuchung basiert auf der Auswertung von mehr als 365.000 Stellenanzeigen, die zwischen dem Jahr 2020 und September 2026 auf der Plattform Stepstone Österreich veröffentlicht wurden. Der Fokus der Analyse richtet sich speziell auf die Entwicklung des sogenannten Einstiegsjob-Index, der das Verhältnis von Juniorpositionen zum Gesamtangebot misst. Seit dem dritten Quartal 2024 befindet sich dieser Wert durchgehend unter dem Durchschnitt der Vergleichsjahre 2020 bis 2025, was auf eine strukturelle Veränderung der Nachfrage nach unerfahrenem Personal hindeutet.

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Im dritten Quartal 2026 erreichte der Index einen Wert von 83 Punkten. Dies bedeutet, dass der Anteil der Einstiegsjobs um 17 Prozent unter dem berechneten Vergleichsdurchschnitt lag. Den bisherigen absoluten Tiefpunkt in der gemessenen Zeitspanne hatte es ein Jahr zuvor gegeben: Im dritten Quartal 2025 sank der Wert sogar auf 78,3 Punkte ab, was einer Abweichung von 21,7 Prozent unter dem langjährigen Mittel entspricht. Die Zahlen verdeutlichen, dass die Situation für Suchende mit wenig oder keiner Berufserfahrung zunehmend schwieriger geworden ist.

Sektorenunterschiede und Rekordzahlen an Absolventen

Trotz der allgemeinen negativen Tendenz zeigen sich in einzelnen Wirtschaftszweigen positive Signale. In der Logistik stieg der Anteil der Einstiegsjobs von Jänner bis September 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,7 Prozentpunkte auf insgesamt 3,1 Prozent. Auch im Bereich Verkauf und Vertrieb verzeichnete man einen Anstieg um 1,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent. Diese Sektoren bieten somit aktuell bessere Zugangswege für neue Kräfte als andere Branchen.

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Gleichzeitig steht der Rückgang der verfügbaren Einstiegsstellen einer wachsenden Zahl junger Menschen mit akademischer Ausbildung gegenüber. Laut Angaben der Statistik Austria waren im Wintersemester 2025/26 insgesamt 407.485 Studierende an österreichischen Hochschulen eingeschrieben, was einem neuen Höchststand entspricht. Auch bei den abgeschlossenen Studien wurde im Zeitraum 2024/25 mit 62.850 Abschlüssen ein Rekordwert erzielt, was den Druck auf den Einstiegsmarkt weiter erhöht.

Arbeitslosigkeit steigt trotz höherer Qualifikation

Die statistische Lage wird durch steigende Arbeitslosenzahlen bei jungen Erwachsenen noch verstärkt. Die Arbeitslosenquote der 15- bis 24-Jährigen stieg im Jahr 2025 auf 11,5 Prozent an. Interessant ist dabei die Differenzierung nach Bildungsabschluss: Bei Personen mit einem akademischen Abschluss lag die Quote nach internationaler Definition nur bei 4 Prozent. Dennoch berichten viele Absolventen von einem echten Realitätsschock beim Übergang in den Beruf, wie Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von Stepstone Österreich, feststellt.

Dürhammer erklärt, dass junge Bewerber zwar oft mit hoher Motivation und fundiertem Fachwissen aus ihren Ausbildungs- oder Studiumsphasen starten, am Arbeitsmarkt jedoch häufig bereits praktische Berufserfahrung gefordert wird. Diese Diskrepanz zwischen theoretischer Vorbereitung und den praktischen Anforderungen der Arbeitgeber erschwert den direkten Zugang zum Arbeitsleben erheblich und führt dazu, dass viele Positionen nicht mehr als Einstiegsstellen klassifiziert werden können.

Strategien für Berufseinsteiger und methodische Grenzen

Als Reaktion auf diese Marktentwicklung empfiehlt Stepstone jungen Bewerbern, bereits während der laufenden Ausbildung oder des Studiums gezielt praktische Erfahrungen zu sammeln. Praktika, Werkstudierendentätigkeiten sowie eigene Projekte dienen dabei dazu, konkrete Fähigkeiten nachzuweisen und erste Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern zu knüpfen. Flexibilität bleibt zudem ein Schlüssel zur Jobsuche; neben der Wunschposition können Juniorpositionen, Traineeprogramme oder Jobs in verwandten Bereichen den Einstieg erleichtern.

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Nikolai Dürhammer rät zudem dazu, die in Ausschreibungen genannten Qualifikationen nicht als absolute Hürden zu sehen, da nicht jede genannte Anforderung zwingend erfüllt sein muss. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass diese Auswertung ausschließlich Stellenanzeigen auf Stepstone Österreich berücksichtigt und daher nicht den gesamten österreichischen Arbeitsmarkt repräsentiert. Dennoch liefert die Analyse wertvolle Hinweise auf die aktuelle Dynamik und die Herausforderungen, denen Berufseinsteiger in Österreich gegenwärtig begegnen müssen.