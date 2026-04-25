Einstellung der Ermittlungen gegen Fed-Chef Powell ebnet Weg für Warshs Bestätigung

Das US-Justizministerium stellt die Untersuchung gegen Jerome Powell ein, was die Bestätigung von Kevin Warsh als neuem Fed-Chef ermöglicht. Die Entscheidung erfolgte unter dem Druck von republikanischen Senatoren und nach Kritik an der Untersuchung als politisch motiviert.

Die Einstellung der Ermittlungen durch Bundesstaatsanwältin Jeanine Pirro, eine enge Verbündete von US-Präsident Donald Trump , ebnet den Weg für die Bestätigung von Kevin Warsh als neuer Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed).

Das US-Justizministerium hat seine Untersuchung gegen den amtierenden Fed-Chef Jerome Powell eingestellt, wie Pirro am Freitag bekannt gab. Dieser Schritt beseitigt ein bedeutendes Hindernis für die Bestätigung von Warsh, der von Trump als Nachfolger Powells nominiert wurde. Pirro begründete die Einstellung der Untersuchung damit, dass sie stattdessen den internen Prüfer der Fed mit der Untersuchung möglicher Kostenüberschreitungen bei der Renovierung des Fed-Hauptquartiers in Washington beauftragt habe.

Die Entscheidung des Justizministeriums erfolgte unter dem Druck von republikanischen Senatoren, insbesondere Thom Tillis, der zuvor angekündigt hatte, Warshs Bestätigung im Senat zu blockieren, solange die seiner Meinung nach unbegründete Untersuchung gegen Powell andauert. Die Ermittlungen hatten bereits im März einen erheblichen Rückschlag erlitten, als ein Bundesrichter Vorladungen blockierte und feststellte, dass es keinerlei Beweise für strafrechtliches Verhalten Powells gibt.

Der Richter sah in der Untersuchung vielmehr einen Versuch, Powell unter Druck zu setzen, um ihn zu Zinssenkungen zu bewegen, die Trump gefordert hatte, oder gar zum Rücktritt zu zwingen. Trump hatte Powell in den vergangenen Monaten wiederholt öffentlich kritisiert und dessen Politik in Frage gestellt. Die Spannungen zwischen dem Präsidenten und dem Fed-Chef hatten sich in den letzten Monaten deutlich verschärft, da Powell sich einer aggressiven Zinserhöhungspolitik widersetzte, die Trump als hinderlich für das Wirtschaftswachstum ansah.

Die Untersuchung war somit politisch brisant und wurde von vielen als Versuch gewertet, die Unabhängigkeit der Fed zu untergraben. Die Einstellung der Ermittlungen wird daher als ein Sieg für die Unabhängigkeit der Zentralbank gewertet, auch wenn Pirro betonte, dass sie die Ermittlungen je nach den Ergebnissen des internen Fed-Prüfers wieder aufnehmen könnte. Powells reguläre Amtszeit als Fed-Chef endet am 15. Mai.

Es bleibt abzuwarten, ob die Einstellung der Untersuchung ausreicht, um ihn auch zum Rücktritt aus dem Gouverneursrat der Fed zu bewegen. Powell hat jedoch bereits erklärt, dass er das Gremium nicht verlassen werde, solange die Untersuchung nicht transparent und endgültig abgeschlossen sei. Die Zukunft Powells innerhalb der Fed ist somit weiterhin ungewiss. Ein Sprecher des Weißen Hauses äußerte sich zuversichtlich, dass der Senat Warsh nun bestätigen werde, nachdem das größte Hindernis für seine Bestätigung beseitigt wurde.

Die Bestätigung Warshs würde eine deutliche Richtungsänderung in der Geldpolitik der USA bedeuten, da er als ein Verfechter einer restriktiveren Geldpolitik gilt, die im Einklang mit Trumps Vorstellungen steht. Die Entscheidung des Justizministeriums und die mögliche Bestätigung Warshs haben somit weitreichende Auswirkungen auf die zukünftige Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten. Die Situation verdeutlicht die zunehmende Politisierung der Geldpolitik und die Herausforderungen, vor denen die Fed bei der Wahrung ihrer Unabhängigkeit steht.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Fed ihre Unabhängigkeit bewahren kann und ob Warsh als neuer Fed-Chef die Erwartungen erfüllen wird





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Federal Reserve Jerome Powell Kevin Warsh Donald Trump Zinsen USA Ermittlungen Justizministerium

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pentagon-Chef setzt Marineminister ab inmitten iranischer HafenblockadeUS-Kriegsminister Pete Hegseth entlässt überraschend den Marineminister John Phelan während der US-Blockade iranischer Häfen. Hintergrund sind offenbar Machtkämpfe innerhalb des Pentagons und ein Ringen um die Gunst von Präsident Trump.

Read more »

Social Media Verbot? A1-Chef Dvorjančanský plädiert für AufklärungSeit Beginn des Jahres ist er im Amt: A1-Chef Dvorjančanský hofft auf neue Umsätze durch KI und pocht auf digitale Souveränität. Über das kommende Social-Media-Verbot äußert er sich kritisch.

Read more »

Mercedes-Chef: Automarkt China bleibt umkämpftPEKING/STUTTGART. Der Konkurrenzkampf der Autohersteller in China bleibt nach Ansicht von Mercedes-Chef Ola Källenius auf längere Sicht knallhart. 'Dass die Wettbewerbsintensität plötzlich verschwindet, darauf würde ich nicht hoffen ', sagte Källenius auf der Automesse in Peking.

Read more »

Stelzer mit 99,6 Prozent als ÖVP-Chef bestätigtÖVP-Landesparteichef und Landeshauptmann Thomas Stelzer hat sich am Freitag beim Landesparteitag in Linz deutlich vom Regierungspartner FPÖ in ...

Read more »

Stellantis-Chef will Investitionen auf Kernmarken konzentrierenAMSTERDAM/MAILAND. Stellantis-Chef Antonio Filosa will Insidern zufolge die Investitionen des Autobauers auf die Kernmarken konzentrieren. So sollten Jeep, Ram, Peugeot und Fiat deutlich mehr Geld erhalten, sagten fünf mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Read more »

NEOS-Chef Shetty: Geduld als Schlüssel zum Erfolg in KoalitionsverhandlungenNEOS-Klubchef Yannick Shetty spricht über die Herausforderungen der Koalitionsverhandlungen mit ÖVP und SPÖ, insbesondere im Bereich der Sozialhilfe und Integration. Er betont die Notwendigkeit von Kompromissen und pragmatischen Lösungen, um die Ziele seiner Partei zu erreichen.

Read more »