Einsatz in St. Pölten: Beißender Geruch im Stiegenhaus löst Großeinsatz aus

Mehrere Bewohner meldeten einen beißenden Geruch im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in St. Pölten-Viehofen. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus, belüfteten das Gebäude und versorgten mehrere Personen, die über Beschwerden klagten. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet, die Ursache wird ermittelt.

Am Nachmittag des 8. Juni 2026 wurden die Einsatz kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Mehrparteienhaus im St. Pöltner Stadtteil Viehofen alarmiert. Mehrere Bewohner meldeten einen beißenden Geruch im Stiegenhaus des Wohngebäudes und klagten über gesundheitliche Beschwerden.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte wurden umgehend mehrere betroffene Personen vom Roten Kreuz St. Pölten sowie vom Samariterbund St. Pölten untersucht und medizinisch versorgt. Zeitgleich führte die Feuerwehr Viehofen umfassende Kontrollmaßnahmen im Gebäude durch, um die genaue Ursache des ungewöhnlichen Geruchs zu lokalisieren. Zusätzlich wurde das Stiegenhaus mittels Druckbelüfter belüftet, um den beißenden Geruch aus dem Gebäude zu entfernen und die Luftqualität wiederherzustellen.

Glücklicherweise musste keine der betroffenen Personen zur weiteren Behandlung in ein Klinikum transportiert werden; alle konnten nach der Versorgung vor Ort entlassen werden. Nach rund einer Stunde konnten die Maßnahmen erfolgreich abgeschlossen werden und alle eingesetzten Kräfte wieder einrücken. Die genaue Ursache des Geruchs wird derzeit von den zuständigen Stellen ermittelt, möglicherweise im Zusammenhang mit technischen Defekten oder chemischen Substanzen.

Der Vorfall zeigt die wichtige Rolle der präventiven Gefahrenabwehr und der schnellen Zusammenarbeit von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Stadtteil Viehofen. Die Bewohner wurden über das Vorgehen informiert und das Gebäude nach Abschluss der Arbeiten wieder freigegeben. weitere Recherchen durch DOKU-Niederösterreich





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