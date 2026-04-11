Einsamkeit in Österreich: Ursachen, Folgen und Lösungsansätze

Eine aktuelle Studie zeigt, dass ein erheblicher Teil der österreichischen Bevölkerung unter Einsamkeit leidet. Das EU-Projekt LONELY-EU sucht nach Lösungen, um die gesundheitlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen zu minimieren.

Ein Viertel der österreich ischen Bevölkerung erlebt gelegentlich Einsamkeit , wobei junge Menschen und sozial benachteiligte Gruppen besonders betroffen sind. Diese Einsamkeit verursacht erhebliche gesundheitliche und wirtschaftliche Kosten, wie beispielsweise in Spanien, wo etwa 1 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) durch die Folgen der Einsamkeit belastet wird.

Im Rahmen eines EU-Projekts mit der Beteiligung von sechs Universitäten wird nach Lösungen gesucht, um dieser gesellschaftlichen Herausforderung entgegenzuwirken. In Österreich fühlen sich 25 % der Bevölkerung zumindest gelegentlich einsam, während 8 % angeben, sich immer oder meistens einsam zu fühlen. Die Untersuchungsergebnisse von Statistik Austria zeigen deutlich, dass junge Menschen besonders anfällig für Einsamkeit sind, was oft mit Veränderungen im Berufsleben oder Umzügen zusammenhängt. \Einsamkeit kann weitreichende gesundheitliche Auswirkungen haben, von Herz-Kreislauf-Problemen bis zu Schlafstörungen und kann sogar vergleichbar schädlich wie der Konsum von 15 Zigaretten pro Tag sein. Darüber hinaus schwächt Einsamkeit die Demokratie, indem sie die Teilhabe der Betroffenen reduziert und die soziale Ungleichheit verstärkt. Ökonomisch und sozial schlechter aufgestellte Länder sind tendenziell stärker von Einsamkeit betroffen, was auf eine Verbindung zwischen sozialer Benachteiligung und dem Gefühl der Isolation hindeutet. Das EU-Projekt LONELY-EU unter der Schirmherrschaft von Evelyn Regner (SPÖ) zielt darauf ab, diese Problematik europaweit zu untersuchen und Lösungsansätze zu entwickeln. Die psychologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Einsamkeit sind enorm. In Spanien belaufen sich die durch Einsamkeit verursachten gesundheitlichen Kosten auf 6,1 Milliarden Euro pro Jahr, während weitere 8 Milliarden Euro durch Produktivitätsverluste entstehen. In den USA werden sogar 1,6 % des BIP durch Einsamkeit beeinflusst. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, das Thema ernst zu nehmen, auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht, da einsame Menschen tendenziell weniger gesund sind, häufiger fehlen und im Job weniger produktiv sind. \Das Forschungsprojekt LONELY-EU, an dem sechs Universitäten beteiligt sind, plant neben der Datenerhebung auch die Entwicklung von konkreten Lösungsansätzen. Geplant sind ein EU-weites Monitoring und ein Beratungsgremium, um sicherzustellen, dass die Forschungsergebnisse in politische Maßnahmen zur Bekämpfung von Einsamkeit einfließen. Zudem soll ein europaweites Netzwerk aufgebaut werden, um Menschen und Organisationen, die sich mit dem Thema Einsamkeit beschäftigen, zu vernetzen. Das österreichische Gesundheitsministerium unterstützt bereits acht Modellprojekte unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ mit insgesamt zwei Millionen Euro, um dem entgegenzuwirken. Ministerin Korinna Schumann (SPÖ) betont, dass Einsamkeit keine individuelle Schwäche, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung darstellt. Maike Luhmann, die Psychologin und Koordinatorin des Projekts, betont, dass es kein Patentrezept gegen Einsamkeit gibt, da die Ursachen individuell unterschiedlich sind. Sie empfiehlt, soziale Beziehungen im Alltag und bei wichtigen Lebensentscheidungen mehr zu berücksichtigen und wertzuschätzen. Der Aufbau von Freundschaften und die bewusste Einbindung neuer Menschen können helfen, Einsamkeit zu reduzieren. Es ist wichtig zu erkennen, dass sich andere Menschen freuen, angesprochen zu werden, selbst wenn es sich um alte Freunde oder Fremde handelt





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