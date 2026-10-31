Einsamkeit bei jungen Menschen: Studie warnt vor schwerwiegenden Folgen

Eine Studie zeigt, dass 12 Prozent der jungen Erwachsenen unter häufiger Einsamkeit leiden. Experten warnen vor psychischen und physischen Gesundheitsrisiken.

Sophie ist 22 Jahre alt und lebt in Wien, wo sie Musik studiert. Seit sie denken kann, fühlt sie sich einsam, obwohl sie sozial umgeben ist. Eine aktuelle Studie bestätigt, dass dieses Gefühl unter jungen Menschen häufiger auftritt als lange angenommen. Besonders die Altersgruppe der 18 bis 34-Jährigen ist von diesem Phänomen betroffen, was auf gesellschaftliche und persönliche Umstände zurückgeführt wird.

Hohe Quote an betroffenen Jugendlichen

Laut den erhobenen Daten verspürten 12 Prozent der 18- bis 34-Jährigen in den vier Wochen vor der Befragung ein Gefühl der Einsamkeit, das sie als immer oder meistens empfinden. Im Vergleich dazu lag der Wert bei der Gesamtbevölkerung der 18- bis 74-Jährigen bei 8 Prozent für ähnliche Situationen. Fast 30 Prozent aller Befragten in dieser Altersspanne gaben an, gelegentlich einsam zu sein. Diese Zahlen verdeutlichen, dass soziale Isolation kein extremes Nischenthema ist, sondern einen erheblichen Teil der Bevölkerung betrifft.

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Sophie selbst beschreibt ihr Dasein in der Gesellschaft als widersprüchlich. Sie fühlt sich oft unverstanden und ausgegrenzt, obwohl sie so gut wie nie allein ist. Bei den meisten Menschen empfindet sie ein Fehlen des gegenseitigen Verständnisses, was für sie schmerzhaft ist. Nur bei ihrer Mutter, bei der sie wohnt, findet sie Akzeptanz und Annahme. In anderen sozialen Kontexten fühlt sie sich ignoriert oder sogar ausgelacht, was ihre Isolation verstärkt, obwohl sie physisch nicht allein lebt.

Gesundheitliche Risiken chronischer Isolation

Psychiaterin Karin Gutiérrez-Lobos erklärt, dass Einsamkeit unabhängig von der tatsächlichen Anzahl an sozialen Kontakten auftreten kann. Sie warnt vor schwerwiegenden Folgen, die sich aus einem chronischen Gefühl der Isolation ergeben. Wenn dieses subjektive Empfinden monatelang anhält und sich eine psychische Distanz zu anderen aufbaut, spricht man von einem problematischen Zustand. Die Fachärztin betont, dass Einsamkeit nicht per se schlecht ist, sondern als Signal wirkt, ähnlich wie Hunger oder Durst, um Kontakt zu suchen.

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Langfristig kann sich jedoch ein Teufelskreis entwickeln, den Gutiérrez-Lobos als Spirale beschreibt. Betroffene vertrauen anderen zunehmend weniger, was auch das Vertrauen in Ärztinnen und Therapeutinnen untergraben kann. Was als gelegentliches Gefühl beginnt, kann in schwere Folgeerkrankungen münden. Dazu zählen Depressionen, Angststörungen und Suizidalität. Zudem erhöht sich das Risiko für physische Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall um bis zu 30 Prozent, und das Immunsystem wird geschwächt.

Ursachen und Bewältigungsstrategien

Die Gründe für Einsamkeit sind vielschichtig. Manche Menschen spüren sie seit ihrer Kindheit, während andere sie nach einem Trauma, einem Umzug oder einem Jobwechsel erleben. Geringes Einkommen, Armut oder Krankheit spielen ebenfalls eine Rolle. Bei jungen Menschen, die häufiger Wohnort oder Job wechseln, könnte dies den höheren Anteil an Betroffenen erklären. Sophie erinnert sich an keinen spezifischen Auslöser, da sie das Gefühl schon immer hatte. Sie musste erst im Laufe der Zeit erkennen, dass dieses Empfinden nicht normal ist.

Um mit der Isolation umzugehen, hat Sophie persönliche Strategien entwickelt. Wenn die Einsamkeit besonders stark zuschlägt, setzt sie Kopfhörer auf, dreht die Musik laut auf, tanzt und weint. Dies ermöglicht es ihr, vorübergehend der Realität zu entfliehen. Sie möchte das Problem jedoch nicht nur besprechen, sondern aktiv beseitigen, indem sie Menschen findet, die auf ihrer Wellenlänge sind. Ohne Druck und mit regelmäßigem Interesse können Angehörige und Freunde helfen, die Isolation zu durchbrechen und wieder Freude an gemeinsamen Aktivitäten zu finden.