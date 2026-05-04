Einkaufsverhalten der Österreicher: Mehr als nur Online oder Offline

Experte Christoph Teller erklärt im OÖN-Podcast 'Geld&Leben', wie sich das Einkaufsverhalten der Österreicher verändert und welche Rolle Gewohnheiten, Lebensumstände und das Verhältnis zwischen Online- und Offline-Handel spielen. Zudem wird das österreichische Pensionssystem beleuchtet.

Der Handel und das Konsum entenverhalten haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt, ähnlich wie Beziehungen, so der Experte Christoph Teller vom Institut für Handel, Absatz und Marketing an der JKU.

Im OÖN-Podcast 'Geld&Leben' erläutert er, dass die strikte Trennung zwischen Online- und Offline-Einkauf zunehmend verschwimmt. Viele Konsumenten recherchieren zunächst online, bevor sie ein Geschäft betreten, und schätzen die Möglichkeit, Produkte vor dem Kauf anzufassen, insbesondere bei Artikeln wie Kleidung. Die meisten Einkäufe mit geringem Risiko, wie standardisierte Produkte, werden jedoch online getätigt. Aktuell kaufen 68 Prozent der Österreicher sowohl online als auch offline ein, was dem europäischen Durchschnitt entspricht.

Teller betont, dass der Handel eher einer Renovation als einer Revolution unterliegt, da Konsumenten Gewohnheitstiere sind und bestehende Einkaufsgewohnheiten nur ändern, wenn sie unzufrieden sind oder ein besseres Angebot finden. Negative Erfahrungen, sogenannte 'critical incidents', oder veränderte Lebensumstände wie der Berufseinstieg oder die Familiengründung können zu einem Wechsel zwischen Online- und Offline-Kanälen führen.

Der stationäre Handel sollte sich laut Teller nicht darauf konzentrieren, Amazon zu kopieren, sondern seine Stärken ausspielen: die persönliche Beratung durch Verkäufer und die sofortige Verfügbarkeit der Produkte. Handel ist im Kern menschliche Interaktion, und die meisten Menschen schätzen diesen Aspekt. Herausforderungen im Lebensmitteleinzelhandel bestehen in den geringen Margen und den hohen Kosten für die Zustellung, wobei Kunden zudem gewohnt sind, Produkte vor dem Kauf zu prüfen, was hygienische Bedenken aufwirft.

Österreicher sind zudem stark auf Aktionen und Rabatte fixiert, was Händler dazu veranlasst, Preise zu manipulieren, um den Eindruck von Ersparnissen zu erwecken. Letztendlich profitieren die Konsumenten von dem hohen Wettbewerb und der Qualität der angebotenen Produkte. Die jüngsten Preissteigerungen im Verbraucherpreisindex betreffen vor allem Wohnen, Energie und Verkehr, gefolgt von Lebensmitteln, in denen ebenfalls gestiegene Energiekosten enthalten sind. Interessanterweise sparen Konsumenten beim Einkauf, während sie beim Urlaub deutlich weniger zurückhaltend sind.

Dieses Verhalten lässt sich durch das Phänomen des 'Mental Accounting' erklären: Konsumenten sparen an bestimmten Ausgaben, um sich andere Wünsche zu erfüllen, wie beispielsweise einen Urlaub. Im Urlaub wird dann oft großzügiger konsumiert. Parallel zur Diskussion über das Konsumverhalten beleuchtet der Podcast auch die Herausforderungen des österreichischen Pensionssystems, insbesondere das Umlageverfahren und den Generationsvertrag. Es werden Leistungen innerhalb des Systems diskutiert, die möglicherweise überdacht werden sollten.

Insgesamt zeigt sich, dass das Einkaufsverhalten der Österreicher von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird, darunter persönliche Präferenzen, Gewohnheiten, Lebensumstände und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Der Handel muss sich diesen Veränderungen anpassen und seine Stärken nutzen, um im Wettbewerb zu bestehen. Die Zukunft des Handels liegt in einer intelligenten Kombination aus Online- und Offline-Kanälen, die den Bedürfnissen der Konsumenten gerecht wird und gleichzeitig ein positives Einkaufserlebnis bietet. Die persönliche Komponente und die Möglichkeit zur direkten Interaktion bleiben dabei entscheidende Erfolgsfaktoren





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