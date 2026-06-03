Einigung mit Ungarn: EU startet Beitrittsverhandlungen mit Ukraine und Moldau

Nach einer historischen bilateralen Vereinbarung über die Rechte der ungarischen Minderheit in der Ukraine hat Ungarn seine Blockadehaltung aufgegeben. Die EU leitet nun formelle Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau ein, was einen wichtige Schritt für die Osterweiterung darstellt.

Spätabends gab es doch noch eine Einigung mit Ungarn : Jetzt starten die offiziellen Verhandlungen über einen EU-Beitritt von Moldau und der Ukraine . Diese Woche erreichten die Ukraine und Ungarn eine bilaterale Vereinbarung, die als historisch bezeichnet wird.

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó betonte auf Facebook, dass man sich auf eine Ausweitung der sprachlichen, bildungspolitischen, kulturellen und politischen Rechte der ungarischen Minderheit in der Ukraine geeinigt habe. Diese Frage war lange Zeit ein sensibler Punkt und hatte das Verhältnis zwischen den beiden Nachbarländern belastet. Bereits zuvor hatte Ungarn im EU-Rat die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen für die Ukraine und Moldau blockiert, was nun nach dieser Verständigung aufgehoben wurde.

DieEU-Botschafter der 27 Mitgliedstaaten leiteten daraufhin den Prozess zur formellen Eröffnung des ersten Verhandlungsblocks in den Beitrittsverhandlungen ein. Die ungarische Minderheit in der Ukraine konzentriert sich vor allem auf die Region Transkarpatien im Westen des Landes, die historisch zum Königreich Ungarn gehörte. Spannungen entstanden insbesondere 2017, als die Ukraine ein Gesetz verabschiedete, das Ukrainisch als Hauptunterrichtssprache in weiterführenden Schulen vorschreibt. Aus ungarischer Sicht bedrohte diese Regelung die Rechte von zehntausenden ethnischen Ungarn, da sie ihre Sprach- und Bildungskultur einschränkte.

Die nun erzielte bilaterale Vereinbarung soll diese Konflikte beilegen und den Minderheitenschutz stärken. Gleichzeitig wird damit ein bedeutender Schritt für die EU-Erweiterungspolitik vollzogen, da beide Länder - die Ukraine und Moldau - seit dem russischen Angriff auf die Ukraine bzw. angesichts ihrer europäischen Ausrichtung eine beschleunigte Annäherung an die Europäische Union anstreben. Die Aufnahme der offiziellen Verhandlungen ist ein komplexer Prozess, der in Verhandlungskapitel unterteilt ist. Der erste Block umfasst typischerweise grundlegende Bereiche wie Justiz, grundlegende Rechte und öffentliche Verwaltung.

Die EU betont, dass die Eröffnung der Kapitel keine automatische Mitgliedschaft garantiert, sondern einen langwierigen Reformprozess einleitet. Für die Ukraine ist dies ein wichtiges Zeichen der Solidarität und Perspektive trotz des andauernden Krieges. Moldau, das ebenfalls unter dem Druck der geopolitischen Lage steht, profitiert von der gemeinsamen Behandlung mit der Ukraine. Der ungarische Einspruch wurde erst nach der Klärung der Minderheitenfragen zurückgenommen, was zeigt, dass bilaterale Fragen dieEU-Außenpolitik direkt beeinflussen können.

Insgesamt markiert diese Entwicklung einen Meilenstein in der Erweiterungsgeschichte der EU und unterstreicht die strategische Bedeutung der östlichen Nachbarschaft





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