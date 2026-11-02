Einfamilienhauspreise 2026: Riesige Unterschiede zwischen Billig- und Teuerregionen

REMAX Daten 2026: Einfamilienhauspreise in Österreich reichen von 121.883 Euro bis über 1,2 Millionen Euro. Kaufboom trotz hoher Preise in Städten wie Tirol.

Die Verfügbarkeit von eigenen Häusern in Österreich wird für viele Familien zunehmend zur finanziellen Herausforderung. Eine aktuelle Analyse der Einfamilienhausverkäufe im ersten Halbjahr 2026 durch den Maklerdienstleister REMAX offenbart enorme Preisgefälle zwischen den verschiedenen Bundesländern und Bezirken. Wer bereit ist, bei der Standortwahl flexibel zu sein, kann erhebliche Beträge einsparen. Die Daten belegen jedoch auch einen rekordverdächtigen Boom am Markt, der trotz der hohen Kaufpreise anhält.

Günstige Regionen und extreme Preisunterschiede

Das Waldviertel präsentiert sich als besonders preiswertes Gebiet für den Immobilienerwerb. Im Bezirk Waidhofen an der Thaya lag der typische Kaufpreis für ein Einfamilienhaus bei nur 121.883 Euro. Im benachbarten Bezirk Gmünd betrugen die Kosten 127.182 Euro, während man in Zwettl durchschnittlich 145.742 Euro aufbringen musste. Diese niedrigen Preise stehen in einem extremen Kontrast zu den teuersten Regionen des Landes, insbesondere in Tirol.

Also read Regenbogenzauber über ganz Vorarlberg am 1. November 2026

In Kitzbühel wurden im ersten Halbjahr 2026 Einfamilienhäuser im Durchschnitt für 1.270.698 Euro verkauft. Dieser Betrag ist so hoch, dass man davon rechnerisch mehr als zehn Häuser in Waidhofen an der Thaya kaufen könnte. Auch in den Großstädten sind die Hürden deutlich höher. In Wien-Hietzing kostet ein typisches Haus 1.061.937 Euro. In Salzburg-Stadt liegt der Preis bei 915.901 Euro und in Bregenz bei 767.380 Euro.

Marktdynamik und Käuferverhalten in Österreich

Trotz dieser hohen Preisniveaus verzeichnet der österreichische Einfamilienhausmarkt ein kräftiges Wachstum. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2026 landesweit 6.400 Einfamilienhäuser verkauft. Das entspricht einem Anstieg von 26,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieser Wert ist der höchste, der seit Beginn der Auswertung im Jahr 2009 in einem ersten Halbjahr je verzeichnet wurde. Die Nachfrage bleibt also stark, obwohl die Kaufpreise weiter ansteigen.

Advertisement

Ein wichtiger Treiber für diese Entwicklung ist die Tatsache, dass Neubauten für viele Interessenten kaum noch finanzierbar sind. Aus diesem Grund greifen Käufer vermehrt auf Bestandsimmobilien zurück. Die Strategie besteht darin, ein bestehendes Haus zu kaufen und es schrittweise zu sanieren. Dieser Weg wird als realistischer angesehen als der Bau eines kompletten neuen Hauses, das oft an die Grenzen der Kreditwürdigkeit stößt.

Bundesländer-Vergleich und versteckte Kostenfaktoren

Auf der Ebene der Bundesländer zeigen sich klare Hierarchien. Das Burgenland bleibt mit einem typischen Kaufpreis von 225.557 Euro das günstigste Land Österreichs. An der Spitze liegt nun Tirol mit 729.912 Euro, gefolgt von Wien mit 719.277 Euro. Vorarlberg schließt die Top Vier mit 662.733 Euro ab, während Salzburg mit 638.013 Euro dicht dahinter liegt. Diese Unterschiede machen die geografische Lage zu einem entscheidenden Faktor für die Finanzierbarkeit.

Bei den absoluten Schnäppchen gibt es jedoch einen wichtigen Hinweis zur Vorsicht. Im Bezirk Waidhofen an der Thaya kostete ein Viertel aller verkauften Einfamilienhäuser weniger als 71.250 Euro. Die Statistik trifft jedoch keine Aussage über den baulichen Zustand dieser Objekte. Bei besonders günstigen Häusern sind zusätzliche Sanierungskosten sehr wahrscheinlich. Käufer müssen daher sorgfältig prüfen, ob die niedrige Kaufpreisattrappe nicht durch hohe Instandhaltungskosten ausgeglichen wird.