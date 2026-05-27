Einfacher Trick gegen das aufrollende Backpapier

Ein einfacher Trick aus der Küche kann sofort Abhilfe schaffen gegen das aufrollende Backpapier. Durch das Zerknüllen des Papierbogens verliert es seine ursprüngliche Form und kann auf dem Blech flach liegen.

Das Backpapier , das sich ständig wieder aufrollt, nervt viele in der Küche. Ein einfacher Trick aus der Küche kann sofort Abhilfe schaffen. Wenn du gerade Kekse, Kuchen oder Gemüse aufs Blech legen willst, funktioniert es selten gut, wenn du mit einer Hand das Papier festhalten und mit der anderen die Zutaten platzieren musst.

Ein einfacher Trick gegen das Problem ist, den Papierbogen in der Größe des Blechs gut mit den Händen zerknüllen und zerknautschen. Erst danach wird er auf dem Blech ausgestrichen. Durch das Zerknüllen verliert das Backpapier seine ursprüngliche gerollte Form. Es liegt danach zwar mit einigen Knicken, aber völlig flach auf dem Blech.

So kannst du in aller Ruhe arbeiten und das Backblech mit allen Zutaten beladen, die dein Rezept verlangt. Es ist auch wichtig, die Herstellerangaben zur Höchsttemperatur zu beachten. In der Regel liegt diese bei etwa 220 Grad Celsius. Bei höheren Temperaturen könnte das Material Schaden nehmen





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Backpapier Einfacher Trick Zerknüllen Höchsttemperatur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Große Eisfelder fallen auseinander“: Österreichs Gletscher...Ein schneearmer Winter und ein voraussichtlich heißer Sommer könnten Österreichs kleine Gletscher massiv gefährden.

Read more »

Schlüssel-Trick kühlt heißes Auto sofort abWer sein Auto in der Sonne geparkt hat, kennt das Problem: Der Wagen ist ein Backofen. Ein einfacher Trick schafft sofort Abhilfe.

Read more »

Bundesstrafgericht stellt Verfahren gegen ehemalige Credit Suisse Managerin Lara Warner einDas Schweizer Bundesstrafgericht hat das Verfahren wegen angeblicher Nichtmeldung von Geldwäscheverdacht im Mosambik-Schuldenskandal gegen die ehemalige Credit‑Suisse‑Compliance‑Chefin Lara Warner aufgrund Verjährung eingestellt. Die geplante Geldstrafe von 100 000 Franken entfällt, Warner äußerte Erleichterung, das Finanzministerium prüft eine mögliche Berufung.

Read more »

Cobra-Beamter hätte auf Häftling schießen dürfenUm ein Haar wäre kürzlich ein Elite-Polizist von einem Einbrecher bei einem Zugriff in einer Grazer Wohnung getötet worden. Ein Jurist erklärt: „Der ...

Read more »