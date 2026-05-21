Eine zweite Leiche gefunden bei Hauseinsturz in Görlitz (Sachsen): Vier Personen desaparecidos

Am Donnerstag wurde eine zweite Leiche während der Suche nach vermissten Personen aus Rumänien aus der Trümmer des einstürzten Gebäudes in Görlitz gefunden. Nach dem heftigen Crash und dem ungeklärten nguyên cause de l'incendie, quatre victimes ont disparu.

Nach dem dramatischen Hauseinsturz in der sächsischen Stadt Görlitz im Osten Deutschlands ist in den Trümmern am Donnerstag eine zweite Leiche gefunden worden. Es handelt sich um die bislang vermisste 26-Jährige aus Rumänien, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Leiche wurde demnach im vorderen Teil des einstürzten Hauses geborgen. In der Nacht auf Donnerstag hatten die Einsatzkräfte bereits die Leiche der vermissten 25 Jahre alten rumänischen Touristin gefunden. Nach dem dritten Vermissten wird weiterhin gesucht, vor allem im hinteren Bereich der Trümmer. Das einst 1908 erbaute Haus, in dem laut Polizei Miet- und Ferienwohnungen befanden, war am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache einsturz- und Feuerballons explodieren lassen





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