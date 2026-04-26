Eine Verteidigung des ORF – trotz aller Kritik

Sibylle Hamann plädiert für die Verteidigung des ORF, betont aber gleichzeitig die Notwendigkeit von Reformen und kritisiert politische Abhängigkeiten und Missstände innerhalb der Institution. Sie sieht den ORF als wichtige Säule des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und als gesellschaftliche Brücke, die es zu erhalten gilt.

Guten unabhängigen Journalismus gibt es auch in Zeitungsredaktionen und privaten Rundfunkanstalten, schreibt Sibylle Hamann. Aber der öffentliche Auftrag gibt der ORF -Redaktion noch einmal mehr Gewicht.

Ich will den ORF verteidigen. Weil ich ihn brauche. Ich wache jeden Tag mit dem Ö1-„Morgenjournal“ auf und gehe nach der „ZiB 2“ schlafen. Kochen gelingt mir am besten mit FM4 oder mit der Sendung „Diagonal“.

Die Radiostimmen sind mir so vertraut, dass sie quasi zur Familie gehören. Besonders liebe ich die kleinen Überraschungen aus abseitigen Wissensnischen, von deren Existenz ich gar nichts geahnt hätte – von den Ameisen bis zu den Zeppelinen. Mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten, die von den Krisenschauplätzen dieser Welt berichten, lebe ich ohnehin mit. Ich weiß, wie fordernd ihr Job ist.

Die allermeisten von ihnen machen ihn großartig. Ich will den ORF verteidigen, weil dort professioneller Journalismus gemacht wird. Mit Redakteuren und Redakteurinnen, die ihren Beruf gelernt haben; die wissen, wie Recherche geht, was Medienethik ist, die sich dem Grundprinzip der ausgewogenen Berichterstattung verpflichtet fühlen. Guten unabhängigen Journalismus gibt es selbstverständlich auch in Zeitungsredaktionen und privaten Rundfunkanstalten.

Aber der öffentliche Auftrag gibt der ORF-Redaktion noch einmal mehr Gewicht. Gleichzeitig kann ich den ORF nicht verteidigen. Ich weiß, dass viele Leute dort gar keinen Journalismus betreiben, sondern ihre Tage ausschließlich damit verbringen, Intrigen zu spinnen, Deals auszuhandeln, Gerüchte zu streuen und Lobbying zu betreiben. Ich will keine Sekunde lang das perverse System aus politischen Abhängigkeiten verteidigen, das sich etabliert hat.

Viel zu viele Führungskräfte im ORF verdanken ihre Posten einer Partei und sind dann verpflichtet zu liefern. Auf der Ebene des Lokaljournalismus, in den Landesstudios, scheint das besonders schlimm zu sein. Ich will den ORF-Beitrag verteidigen. Öffentlich-rechtliche Medien gehören meiner Meinung nach zur Basis-Infrastruktur jedes Staates, wie Wasserleitungen, Eisenbahnschienen und Krankenhäuser.

Bürger und Bürgerinnen müssen sich darauf verlassen können, dass es eine verlässliche Informationsquelle gibt, speziell in Krisensituationen. Wenn ein Trump oder ein Putin auf die Idee kommt, Raketen auf Europa zu schießen, will ich nicht auf die Nachrichten von TikTok, Insta oder der „Kronenzeitung“ angewiesen sein. Für diese Sicherheit zahle ich meine Haushaltsabgabe gern. Gleichzeitig kann ich den ORF-Beitrag nicht verteidigen – wenn er dafür verwendet wird, Menschen fürs Nichtstun zu entlohnen.

Unvergessen der ausrangierte ORF-Redakteur, der sich – bei mir als Freiberuflerin – bitter darüber beklagte, wie belastend seine Langeweile sei. Sich durch Kündigung zu befreien sei ja leider unmöglich, wenn man ein derart hohes Gehalt bekomme! Ich verstehe jede hart arbeitende Pflegekraft, die keinen Cent für Golden Handshakes am Küniglberg zahlen will. Für Sonderpensionen.

Für Abfertigungen von Managern, die sich Dienstverfehlungen geleistet haben und deswegen diskret verräumt werden müssen. Oder – bald womöglich – für die Millionenentschädigung eines Ex-Generaldirektors, der Dick Pics verschickt. Ich will den ORF verteidigen, weil er das einzige Massenmedium ist, das weit in die auseinanderdriftenden gesellschaftlichen Lager hineinreicht. Längst schon sind allzu viele Menschen in ihren eigenen Medienwelten unterwegs, wo man einander tagein, tagaus in derselben beschränkten Weltsicht bestätigt.

Der FPÖ-Medienkosmos hat sich als große Teilöffentlichkeiten bereits fix etabliert, und der FPÖ als Anti-System-Partei ist es ein großes Anliegen, den ORF als „Feindmedium“ zu diskreditieren. Noch ist es ihr nicht ganz gelungen, alle Verbindungen zwischen ihren Anhängern und dem ORF zu kappen. Auch FPÖ-Wähler hören noch Ö3. Sie schauen noch Villacher Fasching, Skirennen, den Wetterbericht auf Teletext und manchmal vermutlich sogar Nachrichten.

In seiner Größe, Breite und Marktmacht ist der ORF eine gesellschaftliche Brücke, die Österreich dringender braucht denn je. Ich will den ORF also verteidigen – gegen die destruktiven Kräfte, die seit Jahren versuchen, ihn kaputtzuschießen. Sibylle Hamann war 25 Jahre lang Reporterin (u. a. für „Kurier“, „Profil“, „Falter“), Kolumnistin für die „Presse“, Buchautorin. Von 2019 bis 2024 war sie Nationalratsabgeordnete und Bildungssprecherin der Grünen. Heute ist sie Lehrerin an einer Wiener Mittelschule





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