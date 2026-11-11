Einbürgerungen in Österreich steigen: Syrer und Kinder dominieren Statistik

Die Zahl der Einbürgerungen in Österreich steigt im Vergleich zum Vorjahr. Besonders viele Menschen mit syrischem Pass und Minderjährige erhalten die Staatsbürgerschaft.

Im Zeitraum von Jänner bis Ende September 2026 wurden insgesamt 19.930 Menschen in Österreich eingebürgert. Diese Entwicklung markiert einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum, da die Anzahl der neuen Staatsbürger um 2.281 Personen beziehungsweise 13 Prozent höher liegt als noch vor einem Jahr. Die Statistik des Bundesministeriums für Inneres zeigt dabei ein komplexes Bild, das nicht nur durch absolute Zahlen, sondern auch durch spezifische Herkunftsgruppen geprägt ist.

Anstieg bei Inländern dominiert den Zuwachs

Der Hauptteil der Neuzugänge stammt aus der Gruppe der Personen, die ihren Wohnsitz bereits in Österreich haben. Von den insgesamt 14.171 Eingebürgerten mit Wohnsitz im Inland stammten 3.486 zuvor aus Syrien. Dies entspricht einem Anteil von rund einem Viertel aller neuen Staatsbürger mit österreichischem Lebensmittelpunkt. Die Herkunft aus diesem Land stellt damit die signifikant größte einzelne Herkunftsgruppe dar und unterstreicht die anhaltende Bedeutung der Migration aus dem Nahen Osten für die demografische Entwicklung.

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Neben den erwachsenen Migranten spielt auch die Jugendstatistik eine zentrale Rolle. Insgesamt 6.421 Personen, was einem Anteil von 32 Prozent entspricht, waren jünger als 18 Jahre, als sie die Staatsbürgerschaft erhielten. Besonders hervorzuheben ist, dass 4.389 dieser neuen Staatsbürger bereits direkt auf österreichischem Boden geboren wurden. Diese hohe Quote an in Österreich geborenen Kindern spiegelt die langfristige Integration vieler Familien wider und führt dazu, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung über Geburtsrecht zur Staatsbürgerschaft gelangt.

Große Unterschiede zwischen den Bundesländern

Bei der geografischen Verteilung der Einbürgerungen zeigen sich innerhalb Österreichs erhebliche regionale Disparitäten. Die Hauptstadt Wien verzeichnete mit 5.037 Einbürgerungen den höchsten absoluten Wert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen massiven Anstieg von 53 Prozent. Wien bleibt somit das wichtigste Zentrum für administrative Staatsbürgerschaftsverleihungen im gesamten Bundesgebiet.

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Auch Kärnten verzeichnete einen besonders starken relativen Zuwachs. Der Anstieg der Einbürgerungen fiel hier mit 78 Prozent am stärksten aus. Dieser positive Trend steht jedoch im Kontrast zu Entwicklungen in anderen Regionen. So gingen die Einbürgerungen in Oberösterreich hingegen um 18 Prozent zurück. Diese unterschiedlichen Dynamiken deuten darauf hin, dass die Aufnahme und Verarbeitung von Integrationsanträgen stark von lokalen Gegebenheiten und Bevölkerungsstrukturen abhängen.

Rückgang bei Auslandsansässigen und NS-Opfern

Bemerkenswert ist zudem die Entwicklung bei denjenigen, die nicht in Österreich leben. Von den insgesamt 19.930 Einbürgerungen lebten 5.759 Personen im Ausland. Das entspricht einem Anteil von 29 Prozent an der Gesamtzahl. Obwohl diese Zahl im absoluten Sinne hoch ist, zeigt der Gesamttrend, dass der Zuwachs vor allem von Menschen kommt, die bereits in Österreich wohnen. Die Zahl der Einbürgerungen von Personen mit Wohnsitz im Ausland ist insgesamt rückläufig.

Eine weitere wichtige Kategorie bilden die Nachkommen politisch Verfolgter des NS-Regimes. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 erhielten fünf politisch Verfolgte selbst sowie 5.731 ihrer Nachkommen die österreichische Staatsbürgerschaft. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ging die Zahl dieser speziellen Einbürgerungen um 15 Prozent zurück. Die Betroffenen stammen hierbei besonders häufig aus Israel, den USA und Großbritannien, was die internationale Reichweite dieser historischen Wiedergutmachungsmaßnahmen verdeutlicht.

Rechtsansprüche prägen die Mehrheit der Fälle

Die rechtliche Grundlage für die meisten Einbürgerungen ist eindeutig. Mehr als zwei Drittel aller Einbürgerungen erfolgten aufgrund eines gesetzlichen Rechtsanspruchs. Das bedeutet, dass die Behörden in diesen Fällen keinen Ermessensspielraum hatten, sondern verpflichtet waren, die Staatsbürgerschaft zu verleihen, sofern die formalen Voraussetzungen erfüllt waren. Dies unterscheidet sich deutlich von Fällen, die auf Antrag und nach individueller Prüfung erfolgen.

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Zusätzlich zu den allgemeinen Regelungen gibt es seit September 2020 spezifische Möglichkeiten für bestimmte Gruppen. Dazu gehören insbesondere Juden und deren Nachkommen, die unter bestimmten Voraussetzungen die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten können, ohne ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben zu müssen. Diese Regelung hat die Integration historischer Opfergruppen erleichtert, auch wenn die aktuellen Zahlen für diese Kategorie leicht rückläufig sind. Die Kombination aus gesetzlichen Ansprüchen und speziellen historischen Regelungen bildet das Fundament der aktuellen Statistik.