Einbruchskandal in Wien: Kroatischer Mann beim Ausspähen von Wohnungen festgenommen

Die Wiener Einsatzgruppe für Straßenkriminalität stoppte am Freitagabend einen 48‑jährigen Kroaten, der mehrere Wohnungen auskundschaftete und in Döbling einbrach. Bei der Durchsuchung wurden Mobiltelefone, gestohlener Schmuck und 6.400 Euro gefunden. Das LKA übernahm die Ermittlungen, der Verdächtige befindet sich nun in Haft.

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr wurde die Wien er Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßen kriminalität (EGS) auf ein auffälliges Fahrzeug aufmerksam, das mit ausländischem Kennzeichen in mehreren Bezirken der Stadt unterwegs war.

Das Fahrzeug, ein Pkw, fuhr immer wieder in die Nähe von Wohngebäuden, wobei ein 48‑jähriger Mann, der aus Kroatien stammt, offenbar die Fenster und Balkone der Wohnungen beobachtete. Die Beamten vermuteten, dass er nach geeigneten Zielen für einen Einbruch suchte, und entschieden, die Situation genauer zu prüfen. Durch gezielte Beobachtung konnten sie feststellen, dass der Verdächtige systematisch verschiedene Wohnungen inspizierte, bevor er schließlich in die Terrasse einer Wohnung im Bezirk Döbling einbrach.

Dort drückte er die Tür auf und verschaffte sich unerlaubt Zutritt. Sobald die EGS‑Einheit den Einbruch bemerkte, ging ein koordinierter Zugriff in die Tat über, bei dem der Mann vor Ort festgenommen wurde. Nach seiner Festnahme erfolgte eine umfangreiche Durchsuchung des männlichen Tatverdächtigen sowie seines Begleitfahrzeugs und des Hotelzimmers, das er im 15. Bezirk von Wien bewohnt hatte.

In seinem Rucksack und im Auto wurden mehrere Gegenstände sichergestellt, darunter zwei Mobiltelefone, die vermutlich aus den eingebrachen Wohnungen stammten, gestohlener Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro sowie Bargeld in Höhe von rund 6.400 Euro. Diese Beweismittel deuten darauf hin, dass der Mann bereits mehrere Einbrüche begangen hat und die auskundschafteten Wohnungen als potenzielle Ziele diente. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernahm im Anschluss die weitere Ermittlung und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls ein.

Der 48‑jährige Kroate wurde von der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt und erhielt aufgrund einer Anordnung ein Haftbefehl. Er wurde in eine Justizanstalt überstellt, wo er bis zur weiteren gerichtlichen Aufklärung in Untersuchungshaft verbleibt. Die Polizei betont, dass solche Präventionsmaßnahmen und das schnelle Handeln der EGS entscheidend dafür seien, dass potenzielle Einbrüche noch vor ihrer Vollendung verhindert und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden können.

Die Ermittlungen dauern an, und die Behörden prüfen, ob weitere Tatverdächtige in Zusammenhang mit den beobachteten Vorfällen stehen könnten





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