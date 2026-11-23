Polizei in Graz verhaftet 28-jährigen Ungarn nach Einbruch in Postzentrum. Schaden beläuft sich auf 35.000 Euro. Mehr als 30 gestohlene Pakete und teure Elektrogeräte wurden sichergestellt.

Die Grazer Polizei hat einen schwerwiegenden Einbruchdiebstahl aufgeklärt, bei dem ein 28-jähriger Staatsangehöriger Ungarns überführt wurde. Der Mann machte die Beamten stutzig, als er in der Nacht auf Samstag mit einem vollen Einkaufswagen voller teurer Elektrogeräte am Europaplatz am Grazer Hauptbahnhof unterwegs war. Gegen 23 Uhr wurde eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam gemacht, nachdem ein Zeuge die Polizei auf den verdächtigen Mann aufmerksam gemacht hatte.

Planmäßiger Einbruch in Postverteilzentrum

Die anschließenden Ermittlungen der Polizei Graz zeigten, dass der 28-Jährige den Diebstahl sorgfältig geplant hatte. Er hatte sich zuvor die Umgebung des nahegelegenen Postverteilerzentrums angesehen, um Schwachstellen zu finden. Anschließend kletterte er über einen Zaun und brach gewaltsam in das Gebäude ein, um Zugang zum Inneren des Verteilzentrums zu erhalten. Von dort aus soll er mehr als 30 Pakete mitgehen lassen haben, deren Inhalt vorwiegend aus wertvollen elektronischen Geräten bestand.

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Müllcontainer für Abtransport der Beute missbraucht

Für den Abtransport der gestohlenen Ware bediente sich der Täter verschiedener Mittel. Zunächst nutzte er einen Rollwagen aus dem Lager, um die Pakete zu transportieren. Als er merkte, dass der Wagen nicht ausreichte, stahl er sogar einen Müllcontainer, um die große Menge an Beute wegzubringen. In einer Tiefgarageneinfahrt in der Nähe begann er schließlich, die Pakete zu öffnen, die gestohlenen Waren zu sortieren und ausgewählte Gegenstände in einen Einkaufswagen zu verstauchen.

35.000 Euro Schaden und umfassende Sicherstellung

Der finanzielle Schaden, der durch diesen Vorfall entstanden ist, beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Die Polizei war in der Lage, sämtliche Pakete und die gestohlenen Gegenstände sicherzustellen, sodass der Schaden für die betroffenen Kunden und das Postunternehmen begrenzt werden konnte. Der 28-Jährige wurde noch am selben Abend am Hauptbahnhof festgenommen, als die Handschellen gegen ihn klickten. Seine Identität und seine Absicht, die Ware zu verkaufen oder zu behalten, standen durch die offensichtlichen Handlungen eindeutig fest.

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Geständnis und Haftbefehl in Graz-Jakomini

Bei seiner ersten Vernehmung durch die Beamten schwieg der 28-Jährige zunächst, um keine Beweise gegen sich zu liefern. Angesichts der eindeutigen Beweislage und der Tatsache, dass er mit der vollen Beute erwischt wurde, legte er im weiteren Verlauf der Ermittlungen ein umfassendes Geständnis ab. Es stellte sich heraus, dass der Mann den Behörden in seiner Heimat, Ungarn, bereits bekannt ist und dort sogar wegen weiterer Vergehen gesucht wird.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der Mann in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, wo er die weitere Untersuchungshaft absitzen wird. Der Fall zeigt, wie schnell eine scheinbar alltägliche Situation am Hauptbahnhof zur Festnahme führen kann, wenn verdächtige Aktionen wie das Fortschaffen von gestohlenem Gut aus einem Postzentrum sofort von der Öffentlichkeit gemeldet werden.