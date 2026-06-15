Ein unglaubliches Wochenende: Freundschaften und Familien in Wanken

Das Wochenende beginnt mit einem Schock: Emerson, dessen 52. Geburtstag gefeiert werden soll, überfährt am Weg ins Wochenendhaus eine Frau. Eigentlich wollte sie sich vor das Auto ihrer Affäre stürzen, Emerson fährt das gleiche Modell, eine Verwechslung. Ein unglücklicher Zufall, über den Emerson, die beiden Ehefrauen und die Töchter sinnieren. Nur Amos wundert sich, wieso niemand über die Frau nachdenkt. Wieder einmal ein Moment, in dem er sich fremd fühlt in dieser ihm eigentlich unglaublich vertrauten Umgebung. Schon seit ihrer Jugend sind Amos und Emerson eng befreundet, trotz ihrer unterschiedlichen Geschichten: Amos hatte mit psychisch kranker Mutter und früh verstorbenem Vater eine ungleich schwierigere Kindheit als der verwöhnte Emerson. Ihre Töchter Anna und Sophie sind miteinander groß geworden. Und obwohl kleine Sticheleien, Verletzungen, subtil, teils unbeabsichtigt, immer wieder die Harmonie durchrütteln, auch die Ehen nach so vielen Jahren Kratzer bekommen haben, gehören die beiden Familien zusammen. Bis an diesem Wochenende etwas ungeahnt Schlimmes passiert (mehr sei hier nicht verraten), das alles ins Wanken bringt. "Unter Freunden" ist das beeindruckende Debüt des New Yorker Autors Hal Ebbott, der mit feinen Beobachtungen und eindringlicher Sprache ein Familien- und Freundesgefüge zerlegt. Aus den Perspektiven der einzelnen Protagonisten blickt er zurück auf gemeinsam Erlebtes und beschreibt eine Gegenwart, die erahnen lässt, dass nichts je wieder so sein wird wie zuvor. Stark und mitreißend.

Das Wochenende beginnt mit einem Schock: Emerson, dessen 52. Geburtstag gefeiert werden soll, überfährt am Weg ins Wochenendhaus eine Frau. Eigentlich wollte sie sich vor das Auto ihrer Affäre stürzen, Emerson fährt das gleiche Modell, eine Verwechslung.

Ein unglücklicher Zufall, über den Emerson, die beiden Ehefrauen und die Töchter sinnieren. Nur Amos wundert sich, wieso niemand über die Frau nachdenkt. Wieder einmal ein Moment, in dem er sich fremd fühlt in dieser ihm eigentlich unglaublich vertrauten Umgebung. Schon seit ihrer Jugend sind Amos und Emerson eng befreundet, trotz ihrer unterschiedlichen Geschichten: Amos hatte mit psychisch kranker Mutter und früh verstorbenem Vater eine ungleich schwierigere Kindheit als der verwöhnte Emerson.

Ihre Töchter Anna und Sophie sind miteinander groß geworden. Und obwohl kleine Sticheleien, Verletzungen, subtil, teils unbeabsichtigt, immer wieder die Harmonie durchrütteln, auch die Ehen nach so vielen Jahren Kratzer bekommen haben, gehören die beiden Familien zusammen. Bis an diesem Wochenende etwas ungeahnt Schlimmes passiert (mehr sei hier nicht verraten), das alles ins Wanken bringt.

"Unter Freunden" ist das beeindruckende Debüt des New Yorker Autors Hal Ebbott, der mit feinen Beobachtungen und eindringlicher Sprache ein Familien- und Freundesgefüge zerlegt. Aus den Perspektiven der einzelnen Protagonisten blickt er zurück auf gemeinsam Erlebtes und beschreibt eine Gegenwart, die erahnen lässt, dass nichts je wieder so sein wird wie zuvor. Stark und mitreißend





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