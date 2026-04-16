Die Geschichte einer Mutter, die dank familiärer Unterstützung und hingebungsvoller Pflege ein bemerkenswert hohes Alter erreicht hat. Der Text reflektiert über die Rolle von KI-Assistenten bei der Informationssuche, die Bedeutung von menschlicher Nähe und die Lehren aus vergangenen Krisen, während er gleichzeitig die Rückkehr eines Buches in die Sachbuch-Bestsellerliste feiert.

Das Wunder des Lebens, verkörpert durch eine Mutter, wird oft erst durch die liebevolle Hand anderer Menschen wahrhaftig möglich. In meinem Fall ist es meine Schwester und ihr Ehemann, ohne deren unermüdlichen Einsatz meine Mutter heute nicht mehr unter uns wäre. Ihre fortwährende Existenz wird nun durch die liebevolle und würdevolle Pflege der rumänischen Krankenschwester Madalina gesichert.

Trotz ihres hohen Alters meistert meine Mutter ihren Alltag mit bemerkenswerter Vitalität: Sie bewältigt selbstständig den Weg in den ersten Stock und zurück nach unten und, wenn es die Witterung erlaubt, auch den Gang nach draußen. In meiner Neugierde wandte ich mich an eine künstliche Intelligenz, um mehr über die ältesten Menschen zu erfahren, die in Österreich leben. Doch das Large Language Model, das ich zynisch als Lügen-Lama bezeichne, wich meinen direkten Fragen aus. Meine Nachforschungen ergaben, dass die beiden jüngsten Konkurrentinnen um den Titel des ältesten Menschen Österreichs im vergangenen Dezember ausgeschieden waren. Anna Katharina Hämmerle aus Lustenau, die im Jahr 2016 im stolzen Alter von 109 Jahren verstarb, war eine Persönlichkeit, von der der ehemalige Bürgermeister Kurt Fischer einst amüsante Anekdoten erzählte. Kreszenz Margreitter aus Wald am Arlberg erreichte ebenfalls ein beachtliches Alter von 106 Jahren, bevor sie im letzten Jahr verstarb. Bezüglich Trudi (Gertrud) Thurnher konnte das Lama keine handfesten Informationen liefern. Stattdessen präsentierte es ein falsches Foto und die Todesanzeige einer Frau mit dem gleichen Vornamen, fügte jedoch hinzu, dass Trudi Thurnher zwar sehr bekannt sei, aber höchstens 103 oder 104 Jahre alt geworden sei. Diese Information widersprach meiner eigenen Erkenntnis: Meine Mutter Trudi, geboren am 8. August 1919, befindet sich nun im 107. Lebensjahr und steuert unerschüttert ihrem 107. Geburtstag entgegen. Diese Erfahrung mit der KI unterstreicht die Grenzen ihrer Fähigkeiten und die Unersetzlichkeit menschlicher Erfahrung und persönlicher Verbindungen, wenn es um die Erfassung von Nuancen und individuellen Lebensgeschichten geht. Die Technologie mag zwar beeindruckende Datenmengen verarbeiten können, doch die emotionale Tiefe und die persönliche Relevanz, die in der Geschichte meiner Mutter liegen, entziehen sich ihrer algorithmischen Reichweite. Die Fähigkeit, solche intimen und bedeutsamen Momente zu teilen und zu feiern, ist ein Privileg. Auch die Art und Weise, wie wir Informationen verarbeiten und weitergeben, wandelt sich stetig. Die Veröffentlichung meiner Gedanken und Beobachtungen, beispielsweise in Form eines Newsletters oder durch die Interaktion mit der Öffentlichkeit, eröffnet neue Wege der Kommunikation. Es ist ermutigend, wenn eine breitere Resonanz auf solche Anstrengungen erfolgt, wie beispielsweise durch die Rückkehr meines Buches in die Sachbuch-Bestsellerliste auf Platz Zwei. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass die Rezensenten und Leser in Österreich aufmerksam zuhören. Auch die Interaktion mit dem Neustädter, der sich gründlich auf seine Arbeit vorbereitet und verschiedene Perspektiven einbezog, selbst wenn sie von meinen eigenen Thesen abwichen, war eine Bereicherung. Die Bemühung, die Meinungen und Glaubenssätze der Menschen zu verstehen, wie durch seine Frage nach dem, was man noch glaubt, verdeutlicht wird, ist eine wichtige Aufgabe. Obwohl nicht alle Rückmeldungen seinen Erwartungen entsprachen, gab es doch erfreuliche Momente, wie die Nachfrage nach meiner Identität durch einen Hörer, der meine Stimme zu erkennen glaubte. Was wir aus den Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit, wie der Pandemie, lernen können, ist vielfältig. Die Bedeutung von Distanz, die Wichtigkeit aktueller Impfungen, die zeitlose Gültigkeit des Händewaschens und die empfohlene Nutzung von Masken bei Bedarf, das Vermeiden von Kontakten bei Symptomen und generell ein rücksichtsvolles Miteinander – all dies sind Lektionen, die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Die Fähigkeit zur Rücksichtnahme und zur Achtsamkeit gegenüber unseren Mitmenschen ist ein unschätzbarer Wert. Als Mitgründer des Falter im Jahr 1977 und nach 40 Jahren als Chefredakteur bin ich mir der Verantwortung bewusst, die mit der Verbreitung von Informationen einhergeht. Auch die Möglichkeit, die Leserschaft über eigene Publikationen wie Bücher, DVDs, CDs, Fanartikel und Abonnements zu informieren, ist Teil dieser Verantwortung, basierend auf dem berechtigten Interesse an Werbung. Jederzeit kann dem widersprochen werden. Die Rückkehr meines Buches in die Bestsellerliste ist eine Bestätigung, dass die Auseinandersetzung mit diesen Themen auf Resonanz stößt und dass die Suche nach Wissen und Verständnis fortwährend ist. Die Feier des Lebens, die Anerkennung derer, die uns unterstützen, und die fortwährende Reflexion über unsere Erfahrungen bilden das Fundament für ein erfülltes Leben





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