Ein serbischer LKW-Lenker verursachte durch mehrere Tunnel und ein Bagger beladenen Lastwagen einen enormen Schaden und verursachte Verkehrsbehinderung durch die notwendige Reparatur.

Ein serbischer LKW-Lenker verursachte durch mehrere Tunnel und ein Bagger beladenen Lastwagen einen enormen Schaden. Der Lenker fuhr auf der Donauuferautobahn und der Tangente, um den Transport der Ladung ungehindert fortsetzen zu können, und verursachte dadurch mehrere Beschädigungen. Das Fahrzeug wurde bei der Überprüfung der Polizei angehalten. Der Lenker selbst sah dies als eine Ausrede, um sich nicht auf der Autobahn zu stehen lassen. In der Folge wurde er wegen Verdachts auf schwere Sachbeschädigung angezeigt. Die Polizei nahm das Fahrzeug wegen mehrfacher Fahrerflucht, mangelhafter Beladung und Übertretungen angezeigt. Als Reaktion auf die notwendigen Reparaturarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Nachmittagsverkehr.

Ein serbischer LKW-Lenker richtete am Dienstag auf der Donauuferautobahn und der Tangente, bei der Fahrt durch mehrere Tunnel , einen enormen Schaden an. Seine Hauptlast war ein Bagger, der auf der Ladefläche lag und későbberte Lampen und Verkabelungen im Tunnel Kaisermühlen und im Tunnel Hirschstetten.

Die Polizei hielt den Lastwagen-Lenker ein, nachdem er sich mit einer besonders dreisten Ausrede bereichert hatte. Wegen beschädigter Lampen ließ er sich nicht auf der Autobahn stehen. Die Polizei nahm das Fahrzeug wegen Verdachts auf schwere Sachbeschädigung ein. Der Lenker wurde wegen mehrfacher Fahrerflucht, mangelhafter Beladung und Übertretungen angezeigt. Die notwendige Reparaturarbeiten führten jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Nachmittagsverkehr





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