Ein Picasso für 100 Euro: Ingenieur aus Paris gewinnt bei Verlosung

Ein 58-jähriger Ingenieur aus Paris hat bei einer Verlosung ein Picasso-Gemälde im Wert von über einer Million Euro gewonnen. Die Aktion diente der Unterstützung der Alzheimer-Forschung.

Insgesamt wurden 120.000 Lose zum Preis von je 100 Euro verkauft. Ein 58-jähriger Ingenieur aus Paris ist der glückliche Gewinner eines Gemäldes von Pablo Picasso im Wert von über einer Million Euro. Die Verlosung wurde vom Auktionshaus Christie‘s organisiert und der Erlös kommt der Alzheimer-Forschung zugute. Das Schnäppchen gelang Ari Hodora, der am Dienstag das Picasso-Gemälde gewann. Er berichtete am Telefon, dass er sein Los am Wochenende gekauft habe. Die Internetseite www.1picasso100euros.com bot die Lose an, und die Ziehung wurde live im Internet übertragen. Das Kunst werk, ein Porträt der Fotografin und Malerin Dora Maar, trug den Titel „Frauenkopf“ und wurde 1941 von Picasso gemalt. Dora Maar war jahrelang Picassos Lebensgefährtin.

Die Organisatoren, angeführt von der französischen Fernsehmoderatorin Péri Cochin, haben bereits in den Jahren 2013 und 2020 Kunstwerke von Picasso für wohltätige Zwecke verlost. Im Jahr 2013 freute sich eine 25-jährige Frau aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania über den Gewinn. Im Jahr 2020 war eine Italienerin die glückliche Gewinnerin, die das Los von ihrem Sohn als Weihnachtsgeschenk erhalten hatte. Diese wiederholte Aktion unterstreicht das Engagement der Organisatoren, durch die Versteigerung von Kunstwerken bedeutende Summen für wohltätige Zwecke zu generieren. Die Verlosung weckte großes öffentliches Interesse und verdeutlichte das Interesse an Kunst sowie die Großzügigkeit der Teilnehmer, die durch den Kauf der Lose die Alzheimer-Forschung unterstützten. Die Transparenz der Veranstaltung, einschließlich der Live-Übertragung der Ziehung, trug zur Glaubwürdigkeit und zum Erfolg der Aktion bei. Die Wahl des Werks, ein bedeutendes Picasso-Gemälde, erhöhte zudem den Anreiz zur Teilnahme und ermöglichte es den Veranstaltern, eine beträchtliche Summe an Spenden zu sammeln.

Die erfolgreiche Verlosung des Picasso-Gemäldes ist ein Beispiel für innovative Fundraising-Methoden. Sie kombiniert das Interesse an Kunst mit der Unterstützung einer wichtigen Sache, der Alzheimer-Forschung. Die hohe Anzahl an verkauften Losen, 120.000 Stück, zeigt das große Interesse und die Bereitschaft der Menschen, für einen guten Zweck zu spenden. Die vergleichsweise niedrigen Kosten für ein Los, 100 Euro, machten die Teilnahme für eine breite Bevölkerungsschicht zugänglich. Dies trug dazu bei, dass eine größere Anzahl an Personen an der Verlosung teilnahm und somit die generierten Einnahmen deutlich gesteigert wurden. Die sorgfältige Auswahl der Kunstwerke, in diesem Fall ein Gemälde eines weltberühmten Künstlers wie Picasso, ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg solcher Verlosungen. Die Kombination aus dem Wert des Kunstwerks und dem humanitären Aspekt der Spendenaktion erzeugte eine starke Anziehungskraft und motivierte potenzielle Teilnehmer, Lose zu erwerben. Der Einsatz moderner Technologien, wie die Live-Übertragung der Ziehung, trug zusätzlich zur Steigerung der Reichweite und des Interesses an der Veranstaltung bei. Dies unterstreicht die Bedeutung von Kreativität und Innovation im Bereich des Fundraising und zeigt, wie Kunst und Wohltätigkeit erfolgreich miteinander verbunden werden können.





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