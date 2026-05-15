Ein Kabarettist mit einem besonderen Talent - Er überschüttete die Moderatorin mit Dadaistischen Fragen und schenkte ihr ein Stakkato.

Das Video zeigt einen Auftritt eines Kabarettisten, der zu einem kurzen und auffälligen Meeting eingeladen wurde. Während des Treffens ignorierte er die Fragen der Moderatorin, überschüttete sie später jedoch mit einer seltsamen und dadaistischen Stäckato-Vorgelesung an scheinbar unlogischen Fragen.

Ihr Treffen war recht kurz und fand quasi in der Öffentlichkeit statt. Viele Menschen sah es zu späterer Stunde und konnten sich vielleicht ein Schmunzeln nicht verkneifen, während es andere wiederum empörend oder enervierend fanden.

Das ist eben das Berufsrisiko, wenn man sich einen Kabarettisten ins Studio einlädt. Nach einer kurzen Begrüßung nahm der Gast der Moderatorin das Heft aus der Hand und überschüttete sie mit einem wunderschönen Stakkato an beinahe schon dadaistischen Fragen, die seiner Meinung nach in dieser Sendung zu kurz gekommen seien. Immer wieder versuchte die Interviewerin zuhereinafter, sie kam schlicht nicht zu Wort, keiner hätte das vermutlich gekonnt. Er war ein ausgefuchster Entertainer, Schauspieler, Musiker und Sänger





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