Ein Investor zeigt: Börsenstrategie, mentale Stärke und Start‑up‑Investitionen

Der 24‑jährige CEO von OMR X spricht über seine Anlagestrategie an der Börse, die Psychologie der Investition und die Unterschiede zu Start‑up‑Finanzierungen. Er gibt konkrete Tipps für Einsteiger und betont die Bedeutung langfristiger, breit gestreuter Portfolios.

Bei der Live-Podcast‑Aufnahme im Rahmen der Siegerehrung des OÖN‑Börsespiels in der Raiffeisenlandesbank sprach zehnvierjähriger Eferdinger, mittlerweile Geschäftsführer von OMR X in Hamburg und erfolgreicher Finanz‑Podcaster, darüber, wie er an der Börse anlegt und warum mentale Stärke bei Investoren unverzichtbar ist.

Er erklärte, dass er zufällig über YouTube in die Finanzwelt hineingestoßen sei, einen Drang verspürte mitzumischen und die Börse als Tür zu zeigen sah, um wirklich teilzunehmen. Der Zugang begann für ihn mit einem kleinen Depot seiner Eltern, in welchem er zunächst breit gestreute ETFs akquirierte. Seine erste Einzelaktie war Bayer, nachdem das Unternehmen in der Öffentlichkeit um Glyphosat und Rechtsstreitigkeiten stand.

Er hatte das Unternehmen als massiv unterbewertet eingeschätzt, doch die Aktie erreichte nie das vorher angestrebte Niveau – eine harte Lektion über die Risikobewertung von Rechtstreitigkeiten, besonders in den USA. Im zweiten Teil des Podcasts untersuchte er die Unterschiede zwischen Start‑up‑Investitionen und Börsenanlagen. Bei OMR X, so erläuterte er, investieren wir in Unternehmen wie Koro oder Holy Energy, wobei ein kleinerer Teil des Kapitals an der Börse angelegt wird.

Start‑up‑Investitionen sind langfristiger und persönlicher; wir investieren, wenn wir Mehrwert schaffen können und das Geschäftsmodell verstehen. Er zitierte ein Beispiel einer Berliner Kaffeekette, in die sie investierten, nachdem sie Markt‑Trends bei Starbucks und Konkurrenten beobachtet hatten. Im Gegensatz dazu fehlt an der Börse oft der persönliche Bezug, auch wenn man von Trends profitieren kann. Ein zentrales Thema war die Bedeutung der Geldanlage an der Börse, besonders für die Altersvorsorge.

Er kritisierte die Abhängigkeit vom staatlichen Pensionssystem als riskant, insbesondere in einer Zeit schneller technischer Entwicklungen. Er betonte die historische Überlegenheit von breit gestreuten Depot­anlagen gegenüber Tagesgeldkonten, trotz Markt‑Schwankungen. Sein Ratschlag für neue Anleger: mit kleinen Beträgen starten, Schwankungen testen und ein Sparplan von etwa fünfzig Euro pro Monat beginnen. Er wies darauf hin, dass für ein breit gestreutes Portfolio keine tiefgehenden Fachkenntnisse nötig sind – Grundlegendes wie die Funktionsweise von Aktienen, Unternehmen und Fonds reicht aus.

Für Einzelaktien sollten Anleger sich intensiv mit Geschäftsmodellen auseinandersetzen und Risikofaktoren verstehen. Außerdem priorisiert er stabile Unternehmen mit wiederkehrenden Einnahmen, profitabeler Bilanz, geringem Schuldenstand und klar verständlichem Geschäftsmodell, wie Apple im Technologiebereich oder Intuitive Surgical in der Medizintechnik. Seine Basis bestehen weiterhin aus ETFs. Ergänzt wird das Portfolio durch gezielt ausgewählte Einzelaktien, oft außerhalb der großen KI‑Bewegung – etwa eine polnische Supermarktkette oder die Luxusmarke Brunello Cucinelli.

Er betont die Attraktivität von Unternehmen mit robusten, langfristig stabilen Geschäftsmodellen, die weniger anfällig für kurzfristige Trends sind. Refinanzierung über REIT‑ETFs ermöglicht Immobilieninvestitionen, während direkte Immobilieninvestitionen hinsichtlich Standortrisiko als riskanter gelten. Abschließend unterstrich er, dass ein gesunder, diversifizierter Ausbau des Portfolios unter Berücksichtigung persönlicher Interessen und Marktverständnis für nachhaltigen Erfolg sorgt





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