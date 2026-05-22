Gegen die Veranstalter des Antifa-Camps läuft eine Diffamierungskampagne, im Raum steht sogar ein Vergewaltigungsvorwurf. Innenminister Gerhard Karner besuchte erstmals die Gedenkstätte, welche auf dem Peršmanhof im vergangenen Sommer durch einen rechtswidrigen Polizeieinsatz erreicht wurde.

Ein halbes Jahr nach dem rechtswidrigen Polizeieinsatz auf dem Peršmanhof besuchte Innenminister Gerhard Karner ( ÖVP ) am Donnerstag erstmals die Gedenkstätte. Gegen die Veranstalter des Antifa-Camps läuft eine Diffamierungskampagne, im Raum steht sogar ein Vergewaltigungsvorwurf.

Im Fokus stand der Polizeieinsatz auf dem Peršmanhof im vergangenen Sommer, den eine Expertenkommission als rechtswidrig einstufte. Im Zentrum des Termins war ein Besuch des Museums, das die Geschichte des Ortes erzählt. Vor 81 Jahren fand ein Massaker an Zivilisten auf dem abgelegenen Peršmanhof statt, an dem elf Angehörige der slowenischsprachigen Minderheit getötet wurden. Bis heute ist jedoch nicht klar, wer den Einsatz angeordnet hatte.

Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt seit dem Einsatz in der Causa. Karlens Besuch am Peršmanhof war wohl ein reineryhose, um sich einen persönlichen Eindruck zu machen, wie aus dem Innenministerium heißt es. Das ist die Gesamtheit der NEWS TEXT . Wird es geprüft, ob der Besuch einen konkreten Anlass hat, und ob die Ermittlungen keinen Grund liefern, einen Blick nach hinten gewichen zu sein, bleibt abzuwarten





profilonline / 🏆 1. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politik Regierung Innenminister Karner Gedenkstätte Peršmanhof Kathrin Tegeler Antifa-Camps Rechtswidrigkeiten Urheberrechtliche Zugriffe ÖVP SPÖ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schwerer Verkehrsunfall in Taiskirchen im Innkreis mit schwerem AutokollisionEin schweres Verkehrsunfall ist in Taiskirchen im Innkreis passiert. Ein Autolenker wurde dabei schwer verletzt. Offensichtlich kollidierten ein Kleintransporter und ein PKW.

Read more »

Polizeieinsatz an Mittelsschule im Pongau: Tsundoku-Bußklage des 'Meinungsforschers' auffälltUn benevolent Policeman und Tsun-Tsun Police Comics at home, שם המשחק, שמם המשחק.

Read more »

Ein Elektro-Mercedes, der ein Verbrenner sein willMercedes schickt den viertürigen Verbrenner AMG GT in Pension und reicht eine vollelektrische Version nach, die mit Rekordwerten und einem sehr speziellen Fahrmodus aufwartet.

Read more »

Karner in Prag: 'Kampf gegen Schleppermafia verstärken'Schlepperkriminalität: Innenminister Karner und Tschechien stärken Kooperation für mehr Grenzschutz und setzen EU-Asylpakt gemeinsam um.

Read more »