Ein-Euro-Haus in Italien: Australisches Paar unter 60.000 Bewerbern erfolgreich

Ein australisches Paar hat sich gegen 60.000 Konkurrenten durchgesetzt und ein verfallenes Haus auf Sizilien für einen Euro ersteigert. Hinter dem Schnäppchen steckt jedoch erheblicher Aufwand und eine enge Verbindung zur lokalen Gemeinschaft.

In Italien gibt es seit einigen Jahren Initiativen, bei denen leerstehende Häuser in kleinen Gemeinden für den symbolischen Preis von einem Euro verkauft werden. Ein Paar aus Australien hat sich unter Tausenden von Bewerbern durchgesetzt und ein verfallenes Steinhaus in Troina auf Sizilien erworben.

Rae und Declan, die sich 2018 in Florenz kennengelernt haben und heute in Canberra leben, planen ihre Hochzeit im August in Italien. Sie waren von dem Projekt beeindruckt, das junge Sizilianer ins Leben gerufen haben, um ihre historischen Heimatorte zu retten. Rae betont, dass die Ein-Euro-Häuser keinesfalls kostenlose Unterkünfte sind. Der symbolische Kaufpreis ist nur der Anfang; hinzu kommen Gebühren, Planungskosten, Steuern und vor allem die umfangreichen Renovierungskosten.

Das Paar rechnet insgesamt mit Ausgaben von etwa 59.000 Euro. Entscheidend für sie war nicht der niedrige Preis, sondern die Idee einer Partnerschaft mit der Gemeinschaft. Nach Abschluss der Arbeiten wollen sie zwischen Australien, den USA und Italien pendeln. Das Modell wird mittlerweile in über 70 italienischen Gemeinden angeboten, meist für leerstehende und stark sanierungsbedürftige Immobilien.

Die Käufer verpflichten sich, die Gebäude innerhalb einer bestimmten Frist zu renovieren. Der Bürgermeister des nahegelegenen Mussomeli bezeichnet das Programm als großen Erfolg, der finanzielle, kulturelle und soziale Vorteile bringt und das Ansehen der Stadt gesteigert hat. Die neuen Eigentümer geben vor Ort viel Geld aus und tragen zur Belebung der Region bei





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