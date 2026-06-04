Ein Blick zurück auf das Bregenzer Frühlingsfest in den 1960er-Jahren

Das Bregenzer Frühlingsfest war in den 1960er-Jahren ein Publikumsmagnet und lockte Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Land an. Ein Blick zurück auf eine Veranstaltung, die für viele unvergessen geblieben ist.

Das Bregenzer Frühlingsfest war in den 1960er-Jahren ein Publikumsmagnet und lockte Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Land an. Ein Blick zurück auf eine Veranstaltung, die für viele unvergessen geblieben ist.

Vor sechs Jahrzehnten war das Bregenzer Frühlingsfest einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender Vorarlbergs. Jahr für Jahr zog das beliebte Fest zahlreiche Besucherinnen und Besucher an, die sich auf ein vielfältiges Programm aus Unterhaltung, Ausstellungen und kulinarischen Angeboten freuen konnten. Zwischen Fahrgeschäften und Messeständen gab es für die ganze Familie viel zu entdecken. Für besondere Begeisterung sorgten die Kunstradfahrer, die mit spektakulären Vorführungen ihr Können unter Beweis stellten.

Auch die Maskottchen des Festes waren ein beliebtes Fotomotiv und trugen zur fröhlichen Atmosphäre bei. Die gut besuchten Hallen zeigten, welchen Stellenwert die Veranstaltung damals hatte. Neben Musik, Geselligkeit und regionalen Spezialitäten lockte auch die Chance auf attraktive Gewinne - als Hauptpreis wartete sogar ein Auto auf die glücklichen Gewinnerinnen oder Gewinner. Das Bregenzer Frühlingsfest 1966 lockte mit rasanten Fahrgeschäften, köstlichem Hendl und unvergesslichen Highlights Besucher aus ganz Österreich in die zauberhafte Welt des bunten Spektakels





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