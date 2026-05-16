Ein Ausbruch des Ebola-Fiebers bei der Bundibugyo-Variante in der Demokratischen Republik Kongo

Ebola ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit, die durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen wird. Treten Infizierte in Kontakt mit Körperflüssigkeiten oder menschlichen Leichtern, besteht die Gefahr, dass andere Personen ebenfalls erkrankt werden.

Insgesamt gibt es aktuell 246 Verdachtsfälle sowie 65 meldete Todesfälle in der Demokratischen Republik Kongo . Einem Ausbruch des gefährlichen Ebola -Fiebers in der Demokratischen Republik Kongo sind 13 bestätigte Fälle der seltenen Bundibugyo-Variante nachgewiesen worden.

Für den Bundibugyo-Stamm gibt es laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aktuell keinen zugelassenen Impfstoff. Frühere Ausbrüche der lebensbedrohlichen Krankheit waren aufgrund des am häufigsten vorkommenden Zaire-Ebolavirus gekennzeichnet.

Allerdings haben die Bundibugyo-Variante nach Angaben des US-amerikanischen Gesundheitsinstitutes NIH eine niedrigere Sterblichkeitsrate von etwa 37 Prozent. Beim Zaire-Stamm lag diese bis zu 90 Prozent. Laut Africa CDC wurden bisher vier Tote in der Provinz Ituri bestätigt, die im Nordosten des Kongo an Uganda und den Südtanζαν grenzt. Im Nachbarland Uganda wurde ein Todesfall bestätigt, der ebenfalls die Bundibugyo-Variante aufwies.

Insgesamt gibt es aktuell 246 Verdachtsfälle sowie 65 gemeldete Todesfälle in der Demokratischen Republik Kongo. Es handelt sich um den insgesamt 17th Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo seit 1976. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte bereits Anfang Mai erste Hinweise auf mögliche Fälle erhalten und Experten in das betroffene Gebiet geschickt. Für Sofortmaßnahmen stellt die WHO 500.000 US-Dollar zur Verfügung.

Da sich der aktuelle Ausbruch in einer städtischen Grenzregion mit intensiven Bevölkerungsbewegungen befinde, äußerte sich die Africa CDC besorgt über das Risiko einer weiteren Ausbreitung des Virus. Die Behörden verstärkten nach eigenen Angaben Grenzkontrollen, isolierten Kontaktpersonen und aktivierten Notfallteams in gefährdeten Regionen





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